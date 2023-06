Opitz Barbi édesapja válogatott sértésekkel küldte melegebb éghajlatra lánya barátját

Opitz Barbi, a magyarországi X-Faktor hatodik szériájának győztese és a párja, Serleg Albert se veled, se nélküled kapcsolata újabb állomáshoz érkezett, amelyben főszerep jut az énekesnő apukájának is. Most éppen Opitz édesapja szállt bele keményen a fiúba.

A két férfi közötti viaskodás 2022 decemberében kezdődött, amikor az énekesnő váratlanul eltűnt, majd a rendőrség is kereste. Miután megtalálták, párját, Serleg Albertet vádolták meg az emberrablással, aki tagadta, hogy bűnös lenne.

Később az édesapa bántalmazással vádolta a fiút. Opitz Barbi ezt követően személyesen állt ki a szerelme mellett, az apját nyilvánosan megvádolva azzal, hogy félelemben kellett és kell élniük az agresszív családfő miatt.

Most pedig az X-Faktor győztesének édesapja a TikTokon szitkozódva fenyegette meg lánya párját – számolt be a Bors.

Tudjátok, mit csinál Serleg Albert? Írogat nekem oldalakról. A TikTokra most feltettem a Daewoo Lanost, hogy eladó, és odaírta nekem, hogy 20 ezer kp. Azt hiszed, te nyomorult, hogy ezzel te elérted a célod? Te patkány! Én felajánlottam neked azt, hogy gyere ide hozzám, te patkány féreg! De most már nemhogy felajánlom, hanem azt mondom neked, hogy hegy heggyel nem találkozik, de én veled fogok találkozni, te büdös k.csög

– fakadt ki egy TikTok-videóban az apuka.

De itt még nem ért véget a történet, ugyanis egy kisebb fenyegetés is elhangzott benne. „Nem fogod teljesen tönkretenni az életemet, ezt most megígérem neked. Ezt vedd komolyan, mert én elkaplak, neked annyi! Amúgy, jobb, ha tudod, így is, úgy is találkozol velem, te sz.r alak, te mocsadék” – mondta az énekes apja.

A Bors megkérdezett egy ügyvédet is arról, mennyire komolyak jogilag az elhangzott kijelentések.

A szövegkörnyezet alapján ez a rágalmazás, becsületsértés törvényi tényállása lehet, fenyegetés – hiába hangzik ijesztőnek – nem nagyon

– árulta el az ügyvéd.