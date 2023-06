Megjelent a saját temetésén a halottnak hitt belga férfi

Bizarr módon leckéztette meg családját egy belga férfi, amikor úgy döntött, mindenkivel elhiteti, hogy meghalt – szúrta ki a The Times. David Baerten tervébe felesége és gyerekei is be voltak avatva, ők szervezték a 45 éves férfi áltemetését.

Lánya még a közösségi médiában is úgy tett, mintha elbúcsúzna apjától: „Nyugodj békében, apu. Soha nem foglak elfelejteni. Miért olyan igazságtalan az élet? Miért pont te? Nagyapa lettél volna, és még az egész élet előtted állt. Szeretlek! Szeretünk! Soha nem fogunk elfelejteni” – írta.

A férfi végül a szertartáson leplezte le magát, egy helikopterrel szállt le a „temetése” helyszínére. Az egyik rokon felvételt is készített arról, ahogy Baerten megérkezik.

A férfi elmondása szerint azért szánta rá magát a morbid játékra, mert úgy érezte, a családja elhanyagolta őt.

Soha nem hívnak meg semmire (...) Mindannyian eltávolodtunk egymástól. Úgy éreztem, hogy nem értékelnek, ezért egy életre szóló leckét akartam adni, és megmutatni nekik, hogy nem szabad megvárni, amíg valaki meghal, hogy találkozzunk vele

– közölte.

Állítólag a családja nem haragszik rá, sőt, azok a rokonok, akik nem mentek el temetésére, azóta kapcsolatba léptek vele, és nyitottak a találkozásra.