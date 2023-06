Eladóvá vált Mick Jagger floridai háza

A Realtor.com-on található hirdetés szerint a négy hálószobás és 5,5 fürdőszobás tóparti házat 3,499 millió dollárért kínálják – és úgy tűnik, hogy Jagger neve kulcsfontosságú az értékesítés szempontjából – tudta meg az ABC News.

„Nem mindig kaphatod meg, amit akarsz, de ez a ház határozottan az, amire szükséged van!” – áll a hirdetési áttekintésben, idézve a Mick Jagger és Keith Richards által 1969-ben írt híres Stones-dal egy részét.

„Ezt a pompás, egyedi építésű Rutenberg-házat a The Lake Club első számú zárt közösségében a magánéletet szem előtt tartva tervezték” – ecseteli az énekes.

Jagger és Hamrick 2020 októberében vásárolta meg az öbölparti Bradentontól keletre fekvő Lakewood Ranch területén található házat valamivel több mint 1,9 millió dollárért. Az ingatlant Hamrick nevére jegyezték be, és elsősorban azért választották, mert a családja a környéken él. Az eredeti vételára 2010-ben 1,2 millió dollár volt.

Az áttekintés szerint az otthon több mint 529 négyzetméter lakóterületet foglal magában, és olyan funkciókat tartalmaz, mint egy fűtött sós vizes medence, három erkély és egy harangtorony, csúcsminőségű konyhai berendezések, távirányítású ablakkezelő és egy médiaszoba.

„Ennek a szobának a lehetőségei végtelenek” – áll a ház erényeit ismertető felsorolásban.

Jaggernek, a 79 éves Rock and Roll Hall of Famernek és a 36 éves Hamricknek van egy közös 6 éves fia, Deveraux. A világ különböző pontjain, többek között New Yorkban is van ingatlanja a családnak. Jagger és Hamrick, az American Ballet Theatre egykori balerinája és koreográfusa 2014 óta vannak együtt.