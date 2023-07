Videóban jelentette be az influenszer, hogy mellrákja van

Helbig elmondta, hogy hármas típusú pozitív mellrákot diagnosztizáltak nála, ami a betegség egy viszonylag jól kezelhető változata. A diagnózist azután kapta, hogy észrevett egy kis csomót a mellén. Videójában elmesélte, hogy először félt, mert nem tudta, hogyan hozza szóba az orvosának, és nem akart tájékozatlannak tűnni a saját testével kapcsolatban.

Éppen ezért mindenkit arra buzdított, hogy azonnal nézesse meg magát, ha valami gyanúsat észlel a testén.

Vizsgáltassátok meg azokat a csomókat! Ne féljetek attól, hogy hülye kérdést tennétek fel az orvosnak!

– javasolta a videóban.

Helbig – a bejelentés hangulatát kissé fellazítandó – némi humort is csempészett a videóba, mikor megjegyezte, hogy 15 évig nem használta figyelemfelkeltésre a melleit az interneten, „ és most mégis itt vagyunk ” .

A 37 éves internetes személyiség és humorista a YouTube-csatornája mellett a This Might Get Weird című podcast házigazdája és társalkotója. 2015-ben Helbig saját komikus talkshow-ját vezette az E! Network-ön The Grace Helbig Show címmel, 2021 óta pedig ő Cindy Bear hangja az HBO Jellystone! című sorozatában – írja a Variety.