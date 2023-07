Az olasz sajtó jelenleg épp felrobbanni készül az ősszel kinevezett, turizmusért felelős miniszter, Daniela Santanché körül kialakult botránytól, amelyet a kormányoldal csak ellenzéki támadásnak tart, semmi többnek. Látszólag a tárcavezető is nyugodt a helyzetét illetően, egyelőre tételesen nem is cáfolta a vádakat, amelyek egy olyan embert festenek le, aki teljesen alkalmatlan egy magasabb hivatal betöltésére és az irányításra.

Daniela Santanché immár 23 éve foglalkozik politikával, nem kispályás, hiszen hat pártban is megfordult, ahogy karrierje ívelt felfelé. A piemonti származású, a torinói egyetemen politikatudományból diplomázó Santanché először plasztikai sebészként dolgozó volt férje rendelőjében helyezkedett el asszisztensként, majd egyre inkább beleszállt a regionális politikába, több hivatalt is viselt Milánóban, illetve tartományi szinten is. Az első nő volt, akit jelöltek a miniszterelnöki posztra, bár a pártja végül a parlamentbe sem jutott be. Jelenlegi posztja előtt a legmagasabb hivatala a negyedik Berlusconi-kormányban volt, amikor is helyettes államtitkárként dolgozott.

Tavaly októberi, Giorgia Meloni kormányába való megérkezéséig jó pár botrány tarkította már a pályáját. Egyszer középső ujjával bemutatott egy diáknak egy oktatási reform elleni tüntetésen, és nem mondott igazat arról, hogy van-e mesterdiplomája. A milánói Bocconi Egyetem nyilvántartása szerint ugyanis náluk biztosan nem szerzett ilyet.

Többször összetűzésbe került az olaszországi muszlim közösséggel is, a második esetben a hatályos törvénynek önbíráskodó módon érvényt szerezve, nyilvánosan tépte le egy nő fátylát, amelyből állítólag tettlegesség is lett. A szemtanúk szerint a szenátort senki sem bántalmazta, amaz azonban mégis nyolc napon túl gyógyuló sérülésekről számolt be a médiának. Ezek után jött idén a RAI 3 tévécsatorna Report című oknyomozó műsora, amely támogatások hűtlen kezelésével, pozíciójával való visszaéléssel, laza könyveléssel és alkalmazottjainak becsapásával vádolta meg a köztudottan nagy lábon élő politikust.

A miniszter gardróbja kitesz pár ingatlant

Fendi, Dior, Chanel, Roberto Cavalli, Emilio Pucci – csak pár luxusmárka a 62 éves, jó stílusérzékkel megáldott Santanché szekrényéből. De impozáns az Hermés Birkin táskagyűjteménye is, a több millió forintos darabok mellett pedig szívesen visel egy gyémántokkal kirakott Cartier karórát is – ennek jelenlegi ára most körülbelül 45 millió forint. A szinte már társasági előkelőségként viselkedő közszolga előszeretettel vesz részt elegáns eseményeken, rendszeresen megjelenik a Velencei Filmfesztivál vörös szőnyegén is a fotósoknak pózolva, de megtaláljuk egy-egy nagyobb márka divatbemutatóján is az első sorban helyet foglalva.

A miniszter egy közel 30 millió forintos Maserati Quattroportéval furikázik, holott szemlátomást a cégügyei nem állnak annyira jól. A több cégben is érdekelt politikus – egykor Flavio Briatore mellett a Porto Cervó-i Billionaire mulató társtulajdonosa is volt – legfontosabb vállalkozása a Visibile lapkiadó, amely ugyan megjelentet egy Berlusconitól (akivel jó kapcsolatot ápoltak) két líráért megvásárolt marginális, közéleti napilapot, de inkább rétegmagazinok (mint a Villegiardini, relatíve még ismertebb lakberendezési magazin) tartoznak a portfólióba.

A kiadó olyannyira veszteséges, hogy több munkaügyi per is zajlik ellene kifizetetlen munkabérek és egyéb juttatások miatt.

A sok tartozás és az elbocsátások ellenére a könyvelést mégis pozitívra hozták ki, hogy a cég pályázhasson vissza nem térítendő támogatásokra a pandémia alatt. Egykori alkalmazottjai szerint Santanché rémes menedzser, és állandóak voltak a különféle stiklizések a cégcsoporton belül az adminisztrációt illetően. A miniszter nemegyszer kért megértést alkalmazottjaitól, hogy nem tud nekik bért fizetni hónap végén.

Lehet, még a hercege sem valódi?

Santanché egy ideje egy párt alkot Dimitri Kunz d'Asburgo Lorenával, aki – mint neve is mutatja – azt állítja magáról, hogy anyai ágon a Habsburg–Lotharingiai család tagja. Ezt cáfolja az egykori Toszkán Nagyhercegség volt uralkodócsaládjának jelenlegi feje, a főherceg azt mondja, hogy áttanulmányozták a családfát, és ezt az urat még mindig nem tudják hova tenni.

A Santanché elleni össztűzre Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes is reagált, aki kiállt a kormánytag mellett, és ugyanígy tett Lombardia tartomány kormányzója is – szerintük csak az ellenzék machinációjáról van szó. A múlt héten egy Caprin tartott szakmai fórumon újságírói kérdésre reagált az érintett is, aki nem érti, miért is kellene távoznia a posztjáról, ezt talán csak nem egy televíziós műsor dönti el. A hallgatóságnak azt mondta, hogy kész minden vádpontra megnyugtató magyarázatot adni, és akár a parlament előtt is tisztázni magát.

Bár az olasz politikai életben tényleg bármi megeshet, de valószínűleg ezek után valóban előbb lesz Császári és Királyi Fenség Santanchéból, mint kormányfő, amit régen áhított.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Daniela Santanché milánói otthonában. Fotó: Massimo Sestini/Mondadori via Getty Images)