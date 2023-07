Szikora Róbert meglepő titkot árult el a ValMar daláról

A ZamJam élő legendái mesélnek balatoni élményeikről. „Nekem a Balaton” – a dalt, amely ezzel a sorral indul, olyan sokan feldolgozták már az elmúlt évtizedek során, hogy az eredeti előadóra, Németh Lehelre csak kevesen emlékeznek. Arra azonban rengetegen gondolnak vissza szívesen, melyek voltak a legszebb emlékeik a Balaton partján, és ebbe a játékba most a ZamJam fesztivál is beszáll.

A TV2 műsorán július 9-én, vasárnap lesz látható a Nekem a Balaton című riportfilm, amelyben a július 27–29-én Zamárdiban zajló ZamJam fesztivál legendái mesélnek arról, mit jelent számukra a Balaton, és milyen dalok születtek ezen a helyen. Megszólal a filmben Bródy János, Szabó Attila a Csík Zenekarból, Fenyő Miklós, Szikora Róbert, Demjén Ferenc, Karácsony János James és Járai Márk is.

A filmben Fenyő Miklós feleleveníti azokat a koncerteket, amikor még a családja se fért be a küzdőtérre, annyira sokan váltottak jegyet. Bródy Jánostól pedig megtudhatjuk, a Földvár felé félúton szövegét hallva hány lány ismert magára – miközben az ő emlékei szerint a dalban foglalt történet a képzelet szüleménye.

Presser Gábor és Karácsony János a Csík Zenekarral érkezik a ZamJam fesztiválra. Az LGT történetének utolsó koncertje is a Balatonhoz kötődik: 2013-ban a MOL Nagyon Balaton keretében adtak koncertet az alsóörsi kempingben. Demjén Ferenc kötődése a Balatonhoz nem csak a koncertemlékekben köszön vissza. A művészlegenda arról a dalról is mesél, amelynek klipjében a fürdőzők között félmeztelenül gitározik a vízben, miközben arról énekel, mi lenne velünk, ha kiszáradna a Balaton.

Kevesen tudják, de a ValMar Úristen című dalában Szikora Róbert sorai nem most íródtak, hanem sok évvel korábban, a Balaton partján születtek, és most tökéletesen passzoltak a tavalyi nyár legnagyobb slágerébe. Az R-Go frontembere abba is beavatja a nézőket, hogy a Hungária előtti és utáni időkben mit jelentett számára a magyar tenger, amely a nyolcvanas években helyszínt adott a turnék legfontosabb állomásainak.

A ZamJam a Balaton egyik legszínesebb eseménye, amely a vízparti MOL Színpad mellett városszerte számos helyszínen zajlik. A kilátónál például a Kiss Tibi vezette Aranyakkord és Járai Márk koncertezik.

A Nekem a Balaton című filmet július 9-én, vasárnap 13:15-kor láthatja a TV2-n.