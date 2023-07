Szívszorító videó terjed Jackie Chanről

Jackie Chan a figyelem középpontjába került, miután egy videó – melyen a régi filmbéli mutatványait nézi jó hangulatban egy nő mellett, akit sokan a lányának gondoltak – bejárta a világot.

Ez a videó valójában csak egy jelenet a nemrég készült filmjéből, a Ride Onból, amelyben egy híres egykori kaszkadőr-filmsztárt alakít, aki történetesen épp egy Jackie Chan-filmet néz.

A videó azért szomorú és megható, mert a valóságban közte és a lánya között nincs ilyen jó kapcsolat, mint ami a jelenetben látható. Chan és lánya, Etta Ng Chok Lam elhidegültek egymástól. A lány azzal vádolja apját, hogy a férfi elhagyta őt, és nem fogadja el, hogy leszbikus.

A lány házasságon kívül született, és elmondása szerint évek óta nem kapott semmilyen segítséget az apjától, időnként az utcán is kellett élnie. Emellett homofóbiával is vádolta Chant, részben ez az oka annak, hogy nem akarja, hogy bármi köze is legyen apjához.

A Twitteren sokan tisztában voltak kettejük múltjával, rengetegen kemény szavakkal illeték Chant, ahogy a klip egyre népszerűbb lett.