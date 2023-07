Érkezik a Netflix egyik legnézettebb sorozatának záró évada

A Szexoktatás című sorozat is a végéhez közeledik. Elkerülhetetlen volt, hogy a 4. évad egyben a záró évad is legyen, mivel több kulcsszereplő is távozik a stábból – írja a Variety.

Akiket már nem láthatunk a sorozat szereplői között, azok az Oliviát alakító Simone Ashley, továbbá Tanya Reynolds (Lily), Patricia Allison (Ola) és Rakhee Thakrar.

A 4. évad már csak azért is tökéletes lezárás, mert az évadot követően, a sorozat egyik legismertebb szereplője, Emma Mackey sem tervezett visszatérni a Szexoktatás színészei közé. A színésznő a sorozat előtt az új Barbie-filmben is látható lesz, amely július 20-án érkezik a magyar mozikba.

A készítők is keserédesen vesznek búcsút a népszerű brit sorozattól. Laurie Nunn, a sorozat producere azt mondta,

hihetetlenül büszkék vagyunk a Szexoktatásra, és köszönettel tartozunk zseniális íróinknak, szereplőinknek és stábunknak, akik hatalmas szívvel dolgoztak minden epizód elkészítésén. Fáradhatatlanul dolgoztak azon is, hogy elhozzák számotokra az utolsó évadot. Már alig várjuk, hogy megoszthassuk veletek.

A már megszokott arcok mellet sok új szereplő is látható lesz a záró évadban: Dan Levy, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, Jodie Turner Smith, Eshaan Akbar, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean, és Imani Yahshua is felbukkan.