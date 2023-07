Két év után válik férjétől Ariana Grande

Az utóbbi időben több olyan sajtóhír is megjelent, hogy Ariana Grande énekesnő és Dalton Gomez ingatlanügynök házassága vajon véget ért-e, és ha igen, akkor mi történhetett. Most bennfentesek erősítették meg a találgatásokat.

Ariana Grande és Dalton Gomez egyévnyi románcukat követően 2021-ben házasodtak össze.

Évfordulójukról még májusba fotókkal emlékezett meg az énekesnő, pár napja azonban olyan képek kerültek nyilvánosságra Grandéról, amelyeken hiányzott az ujjáról a jegygyűrűje, így találgatások kaptak szárnyra, hogy véget érhetett a házasságuk.

Bennfentesek ezt most megerősítették.

A párhoz közeli források azt állították, hogy Grande hírneve megviselte a házasságukat, különösen az, hogy a nyilvánosság előtt biztonságiaknak kellett kísérniük őket. Arról is beszámoltak, hogy az életstílusuk különbségei is közrejátszottak abban, hogy eltávolodtak egymástól – írja a Page Six.

Ezek a problémák tovább súlyosbodtak, amikor a 30 éves popsztár 2022 decemberében Angliába utazott a Wicked című film forgatására.

A Page Six hétfőn számolt be arról, hogy Gomez januárban Londonba repült abban a reményben, hogy egy utolsó próbálkozással meg tudják menteni a házasságukat, de ez nem sikerült.

Azóta állítólag külön élnek, és folyamatban van a válásuk, de a szakítás ellenére jóban maradtak.

Közösen jutottak el a döntésig. Már január előtt is voltak problémáik, de a legjobb barátok akarnak maradni

– mondta egy bennfentes a Page Sixnek hétfőn.

Grande és Gomez ugyanakkor nem reagált a megkeresésekre.