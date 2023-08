A Livin' La Vida Loca című világslágert éneklő, 51 éves slágergyáros, július elején jelentette be, hogy ő és a 38 éves férje, Jwan Yosef nyolc év házasság után szakítottak – írja a Page Six.

Amikor a nyilvánosság megtudta, már túl voltunk egy gyászfolyamaton

– mondta Martin a Telemundo tévécsatornának adott interjúban.

Mindemellett kijelentette, hogy ő és Jwan mindig is egy család lesznek. A döntésről egyébként korábban is az hangsúlyozta a páros, hogy gyermekeikre való tekintettel méltósággal és tisztelettel válnak külön útjaik.

Ricky Martin a kibékíthetetlen ellentéteket sorolta fel a válás okaként, és most a pár gyermekeinek, a 4 éves Lucia lányának és a 3 éves Renn fiának közös felügyeletét kéri. Azt is hozzátette, hogy bár a kapcsolat véget ért, soha sem láthatták a párt veszekedni a gyermekeik. Elmondta továbbá, hogy a pár válási folyamata sokkal könnyebb volt, mint amire számítottak.

Nagyon szép nyolc év volt, de kész egy új kapcsolatra

Az énekes felidézte, hogy ő és párja még 2015-ben ismerkedett meg az Instagramon, majd három évvel később össze is házasodtak.

Két gyermekünk van, akiket együtt fogunk felnevelni, és ez nem egy mostani döntés. Már régóta tervezzük ezt a helyzetet, még a koronavírus-járvány előtt meghoztuk a döntést

– fogalmazott.

Az interjúból az is is kiderült, hogy a szép nyolc év ellenére el tudja magát képzelni valaki mással is egy másik kapcsolatban.

Nem a közeljövőről beszélek, de szeretek szerelmes lenni, szeretek egy kapcsolatban lenni, szeretek reggelente egy reggeli csókra, reggelire és bonyodalomra ébredni

– árulta el.

Felmentették a vádak alól

Nemrég egy Puerto Ricó-i bíróság feloldotta az énekes elleni távoltartási végzést. Ricky Martin Los Angelesből jelent meg a meghallgatáson.

Az ideiglenes végzést az unokaöccse kérte, miután családon belüli erőszak miatt panaszt tett, amelyben azt állította, hogy félti a biztonságát, mert Ricky Martin nem volt hajlandó elfogadni a döntését, hogy véget vet egy romantikus kapcsolatnak, és továbbra is hívogatta őt, és az otthona előtt lézengett.