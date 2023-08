A kétezres évek elején még a filmvásznon láthattuk Greta Gerwiget, ahol is leginkább mumblecore filmekben szerepelt fiatal, válaszút előtt álló lányokat alakítva. Hamar megérezte azonban, hogy számára ez nem elég, és rendezői pályáján szélsebesen indult meg felfelé a siker létráján. Ma már több közkedvelt női mozi rendezőjének mondhatja magát, hovatovább ő ma a világ legsikeresebb női rendezője.

Greta Gerwig a kétezres évek elején csöppent bele a színészvilágba, ahol leginkább a mumblecore műfajban mutatta meg tudását. Ezen műfaj különlegessége, hogy kifejezetten improvizációfókuszú és roppant naturalista. Az évtized közepére már a műfaj meghatározó alakjává avanzsált.

Elmondása szerint művészi pályájába minden különösebb elvárás nélkül vágott bele, csupán szeretett volna megélni abból, ami igazán lázba hozza – írja a Guardian.

Nem titkolt célja volt a filmrendezés, első forgatókönyvén több éven át dolgozott. Végül 2017-ben megjelent az áttörő sikert arató Lady Bird Saoirse Ronan és Timothée Chalamet főszereplésével. A film több Oscar-díj-jelölést is kapott, és a kritikusok kifejezetten hiánypótlónak ítélték az alkotást.

A felnőtté válás tematikáját dolgozza fel, de a megszokottól eltérően egy fiatal lány szemszögéből, aki a vásznon ritkán látott módon nem süllyed az önutálat bugyraiba, hanem kifejezetten szereti magát

– írják a New York Times-ban.

Még ebben az évben elárulta a Bust magazinnak, azért szeret nőfókuszú filmeket gyártani, mert a női kapcsolatok bonyolultak, erőteljesek és gazdagok. Legyen szó anya-lánya kapcsolatról, barátnői kapcsolatról, nővéri kapcsolatról és így tovább, ezeknek mind mélysége van.

Ezeket egy férfi nem tudja megfelelően megragadni, hiszen nem érti, és nem is tudja pontosan, mit csinálnak ilyenkor a nők, hiszen nincsenek jelen ezekben a kapcsolatokban.

A kosztümös siker és Barbie

A következő nagy sikert a Kisasszonyok film hozta meg neki, amit Lousia May Alcott két művéből fésült össze: a címadó Kisasszonyokból és a Jó feleségekből. Ebben a filmben is főszerepet kapott Saoirse Ronan, de mellette még más neves színésznők is vászonra kerültek (Florence Pugh, Emma Watson), akik a kritikusok szerint tökéletesen átadták Gerwig és a történet üzenetét.

A legújabb gyöngyszem a rendezőnő gyűjteményében az elsöprő sikernek örvendő Barbie. Ahogy korábban is írtuk, ez a film tette Greta Gerwiget a világ legsikeresebb női rendezőjévé, és hatalmas nézettséget kapott már a premier hétvégéjén. A rózsaszínben pompázó mozival elmondása szerint az volt a célja, hogy

valami anarchikusat, vadat, vicceset és katartikusat csináljon

– nyilatkozta.

Mivel Greta Gerwig még csak most töltötte a 40-et, feltételezhető, hogy ezek az alkotásai csupán csak tehetségének felszínét kapargatják. A rendező így nyilatkozott középkorúvá válásáról,

Az a helyzet, hogy tényleg mindennek a közepén vagyok – legalábbis nekem nagyon olyan érzés. Vannak kisgyerekeim, vannak filmjeim. Az egész elég kaotikus, de nagyon-nagyon csodálatos.

Észrevehettük, hogy Gerwig egyik közösségi platformon sincs jelen, ami állítása szerint azért van így, mert önmagát ismerve biztosan túl sok időt töltene vele, és így nem maradna ideje írni semmit. Nézői viszont alig várják, hogy írjon tovább, és tegye még színesebbé a filmvilágot.

A Google is rózsaszínbe borul tőle

A Barbie film tiszteletére, a Google egy igazán különleges grafikai elemmel jutalmazta meg a rendezőnőt és a főszereplőket.

Ha beírjuk Greta Gerwig vagy akár Margot Robbie nevét a keresőbe, az egész oldal rózsszínbe borul és csillogni kezd.