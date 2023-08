Mehringer Marci: A rendőrök nem hitték el, hogy mind a nyolcan életben vagyunk

Mehringer Marci az X-Faktor tizedik évadában jutott a legjobb négy versenyző közé, azóta pedig folyamatosan járja az országot zenekarával. A hétvégén azonban az autópályán súlyos balesetet szenvedtek, amiben többen is megsérültek.

Mehringer Marci a hétvégén osztotta meg közösségi oldalán a hírt követőivel, miszerint pénteken autóbalesetet szenvedtek.

A bejegyzésből kiderült, hogy a zenekar több tagja súlyos sérülésekkel hagyta el a helyszínt, ahová mentőhelikopter is érkezett, a legsúlyosabb sérülést a zenekar dobosa szenvedte. Később egy videóval is jelentkezett, amelyben megköszönte a rajongók támogatását, és segítségüket kérte ebben a kiszolgáltatott helyzetben. Mint mondta,

A KÁR, AMIVEL SZEMBE KELL NÉZNIÜK, MEGKÖZELÍTI AZ 5 MILLIÓ FORINTOT, ÉS EZ A SZEMÉLYES ÉRTÉKEIKET még NEM TARTALMAZZA.

A zenekart felkereste a Fábián Juli Emlékalapítvány, amely a bajba jutott művészemberek megsegítését tűzte ki fő célul. Ám rajtuk kívül akadt más is, aki a bandán szeretett volna segíteni: Majka, aki cégével fedezni kívánja az új hangszerek költségeit.

Ez okozta a balesetet

Most már azt is tudjuk, hogy a balesetet egy, az autópályán hirtelen bekövetkező defekt okozta. Az énekes, Mehringer Marci az RTL Fókusz című műsorában elmondta, hogy egyszer csak egy nagy „pukkanásra” lettek figyelmesek, majd az autó felborult és folyamatosan tovább pördült. Ezt követően már húzták is ki egymást a roncsok alól.

A rendőrök nem hitték el, hogy mind a nyolcan életben vagyunk

– fogalmazott a Fókusz stábjának.

Az is kiderült, hogy a dobosnak tíz bordája is eltört, valamint a csigolyája sérült, jelenleg az intenzív osztályon van, de állapota stabil, miután egy sikeres műtétje is volt.

Felhívták a figyelmet a riportban arra is, hogy rengeteg olyan autós van, aki nem fordít kellő figyelmet a járművek kerekeire, a guminyomásra, kopásra, emiatt gyakoriak a durrdefektek, amelyek nagy sebességnél könnyen tragédiához vezethetnek. Kiemelték, nem csak a guminyomás a lényeg, valamint a gumikon lévő minta, a bordák hiába épek, de a gumik a természeti hatások miatt megrepedhetnek.