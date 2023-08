Kegyetlen ütést kapott a YouTube-király, súlyos pert akasztottak a nyakába

A Virtual Dining Concepts és a Celebrity Virtual Dining (VDC) szerződésszegés miatt akar behajtani több mint százmillió dolláros kártérítést a youtuber Beast Investments nevű vállalkozásán.

A VDC hétfőn reggel nyújtotta be a pert New York állam legfelsőbb bíróságán – számolt be a Variety.

Az egész úgy kezdődött, hogy Donaldson a múlt hónapban beperelte a VDC-t és annak anyavállalatát, majd fel akarta bontani az étteremláncra vonatkozó szerződést, miután elmondása szerint az általa felszolgált hamburgereket „undorítónak, visszataszítónak és ehetetleneknek” nevezték, rontva ezzel a youtuber reputációját.

A múlt héten a VDC visszavágott, „alaptalannak” és „meggondolatlannak” nevezve Donaldson keresetét. Ezen kívül azt nyilatkozták, hogy a youtuber megszegte a virtuális éttermi céggel kötött megállapodását, és nemrég megpróbált új egyezséget kötni „saját pénzügyi érdekei érdekében”.

Ez az ügy egy olyan médiaszereplőről szól, aki azt hiszi, hogy a hírneve miatt fittyet hányhat a tényekre, és hogy következmények nélkül megtagadhatja és megszegheti a szerződéses kötelezettségeit

– idézi a kereset szövegét a Variety.