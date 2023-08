MC Hawer elárulta, mi lesz a zenekarral zenésztársa szívinfarktusa után

Augusztus 14-én, hétfő reggel kétoldali szívinfarktus miatt szállították kórházba „Tekknő Mikit” (polgári nevén: Benyó Miklós). Most kiderült, hogy a zenész már hónapok óta panaszkodott különböző zsibbadásokra, de csak ízületi problémának tudta be ezeket. Most MC Hawer elárulta, hogy a már beígért koncerteket egyedül csinálja meg, de a gázsi Tekknőre eső részét eljuttatja neki.

Ahogy korábban megírtuk, kétoldali szívinfarktussal kórházba szállították MC Hawer & Tekknő együtteséből Tekknő Miki énekest, akin életmentő műtétet hajtottak végre. Később MC Hawer elmondta, hogy társa három fő eréből kettő, a jobb és a bal oldali ér elzáródott. A jobb oldali teljesen, a bal oldali pedig már 90 százalékban volt elzáródva.

Tekknő már hónapok óta panaszkodott különböző zsibbadásokra, de csak ízületi problémának tudta be ezeket. Pedig ez mind jel volt, az erek elzáródására.

A zenész most azt is elárulta, hogy Tekknő a saját kávézójában lett rosszul, és párja, aki a kávézót vezeti, azonnal értesítette a mentőket. Az énekes hányt, valamint öklendezett, és rosszul érezte magát – derült ki a Fókusz riportjából.

Az MC Hawer néven ismert Koczka Géza azt is elárulta, hogy zenésztársa és barátja is Tekknő, aki segített neki elvonóra is bevonulni alkoholproblémái miatt. Mint elárulta, abban az időszakban Miklós csinálta egyedül a már leszervezett koncerteket, és ugyanúgy eljuttatta a részét Gézának.

Most pedig fordítva történik mindez, ugyanis legalább húsz fellépést leszerveztek már a következő időszakra. Az is kiderült, hogy MC Hawer erre nem számított.

Megdöbbentő számomra az, hogy én, aki végigittam a fél életemet, és aztán letettem a piát, aztán a cigit is letettem, és igazából próbálok egészségesen élni azóta. De hát azért az előző életem az olyan nagy kanállal falós volt, és sokkal inkább számítottam volna arra, hogy velem történik valami hasonló, ráadásul én hét évvel idősebb is vagyok nála, és ő a nyugodtság, az egészség megtestesítője

– mondta.

Megszólalt a zenész párja is

Benyó Miklós párja, Császár Adrienn is megszólalt, aki elárulta, szerinte azt hitték, a pánikbetegsége tört ki rajta.

Miki pánikbeteg, és már aznap rosszullétre panaszkodott. Kiment a mosdóba, ahol hányt, majd úgy jött vissza, hogy teljesen leverte a víz, komoly fájdalmakra panaszkodott. Mivel gondok vannak az ízületeivel, és jár csontkovácshoz, először azt hittük, csak kisugárzik a fájdalom és kijött a pánikbetegsége, ám amikor felhívtam a háziorvosunkat, ő azt mondta, ezek az infarktus tünetei. Azonnal hívtam a mentőket

– mondta Császár Adrienn, a zenész párja a Blikknek.

Állítása szerint a mentők tíz percen belül kiérkeztek, de a kocsiban lévő EKG-gép nem működött rendesen, így újat kellett hívniuk. Akkor már tudták, nagy a baj, így egy fővárosi kórházba szállították, ahol azonnal be is tolták a műtőbe.

Az orvosok szerint az ilyen infarktust elszenvedők kilencven százaléka nem éli túl. Miki a szerencsés tíz százalékba tartozik, amiért nagyon hálás vagyok a sorsnak. Ez annak is köszönhető, hogy nagyon egészséges életet él; nem dohányzik, nem fogyaszt alkoholt, egészségesen táplálkozik, és talán ennek is köszönhető, hogy most már jobban van. Amikor csak lehet, bent vagyok nála, de egyelőre nem tudom feldolgozni, ami történt. Azt hittem, elveszítem életem szerelmét, pokoli volt az elmúlt néhány nap

– fogalmazott Adrienn.

Napokon belül talán kijöhet a kórházból a zenész, de még nem lesz vége a felépülésének. Balatonfüredre kerülhet a szívkórházba, és bár mindenkitől nagyon jó véleményeket hallott a család arról a szanatóriumról, ő inkább otthon gyógyulna.