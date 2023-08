Nyilatkozott infarktusa után az MC Hawer és a Tekknő énekese

Augusztus 14-én reggel kétoldali szívinfarktus miatt szállították kórházba „Tekknő Mikit”, az MC Hawer és a Tekknő énekesét. Most azt nyilatkozta, már jól van, és szeretne mihamarabb visszatérni a színpadra, ami reményei szerint pár héten belül lehetségessé válik.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, augusztus 14-én szívinfarktus miatt szállították kórházba az MC Hawer és a Tekknő énekesét, Benyó Miklóst, azaz Tekknő Mikit. Most a kórházból jelentkezve a Blikknek számolt be az állapotáról.

Először a hétfőn történtekről beszélt. Elmondta, hogy az infarktus alatt fel sem fogta, hogy min megy keresztül.

A mentőből rögtön a műtőbe vittek, ahol elvégezték az életmentő beavatkozást; kitágították az ereimet és betettek fémlapocskákat, amik megtartják azokat. (...) Pánikbetegséggel küzdök, ami nem könnyíti meg a helyzetet, de abban a pillanatban, amikor az infarktust kaptam, fel sem fogtam, min megyek keresztül

– mesélte az énekes. Beszélt arról, hogy szerencsére most már jobban érzi magát, és hálás a sok támogatásért is, amit kapott.

Végtelenül hálás vagyok a sok szeretetért, amit a családomtól, a rajongóktól, ismeretlenektől és a kollégáktól kaptam. A kritikus huszonnégy óra után most már jól vagyok. Mihamarabb visszatérnék a színpadra, ami, folyamatos orvosi felügyelet mellett reményeim szerint öt-hat héten belül bekövetkezhet

– mondta a lapnak az énekes.