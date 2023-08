Teljes a Best of Balaton döntőseinek mezőnye

A MOL Nagyon Balaton csapata 2021-ben indította el a Best of Balaton programot, amely minden évben azokra a helyekre, ügyekre, témákra, arcokra hívják fel a figyelmet, amelyek és akik miatt ennyire szerethető hely a magyar tenger. Két év alatt 70 ajánlat gyűlt össze, 2023-ban pedig a közönség ajánlataiból választották ki a kurátorok a döntősöket.

Összeállt a Best of Balaton idei listája, az azon szereplőkkel augusztus 26-án este, a Balaton Ünnepén, a STRAND Fesztiválon találkozhatunk, ahol a MOL, az MBH Bank és az Index is különdíjakat ad át. A Best of Balaton kínálata mindig is deklaráltan szubjektív, kurátorai ugyanis kivétel nélkül olyan ismert személyiségek, akik nemcsak hitelesek, de köztudott róluk, hogy rajonganak a Balatonért.

Idén rendhagyó módon a közönség ajánlhatott bárkit és bármit, amiért ők nagyon szeretik a Balatont, a kurátorok pedig ebből meríthettek. Egy hónap alatt közel ezer ajánlás érkezett, a Best of Balaton kurátori csapata ebből választott ki huszonkettőt.

„A lista most is nagyon színes. Szerepelnek rajta gasztronómiai kínálatok, új helyek, balatoni aktivitások, arcok, akik sokat tesznek a Balatonért, az én kedvencem pedig a Balaton vízének színe. Egy olyan ajánlat, amiért nem jellemző, hogy bárki útra keljen, ugyanakkor ha a tó partján időzünk, nem lehet nem észrevenni annak sokszínűségét, mindig változó szépségét” – mondta Váncza Panna, a Best of Balaton vezetője.

A Best of Balaton mostanra egy biztos, és egyben sok meglepetést tartogató iránytű lett. Sok-sok listát találunk a Balatonról, amelyek minden évben abban segítenek, hogy megtaláljuk a hozzánk közeli legjobb gasztronómiai helyeket. A Best of Balaton izgalma éppen a személyességében rejlik

– emelte ki Lobenwein Norbert, a Best of Balaton alapítója.

„Az keressen rá a Best of Balaton kínálatára, akit érdekel, hogy hol ebédel szívesen Marsalkó Dávid, mi okozza a legtöbb kellemes pillanatot Ördög Nórának, miért rajong a tó környékén Tilla, vagy éppen a balatoni származású Lábas Viki évről évre milyen újdonságokat fedez fel magának és nekünk” – tette hozzá.

Döntöttek a kurátorok, jön a célegyenes

A kezdetek óta szinte változatlan a Best of Balaton kurátori csapata. Ők idén júniusban a balatonszemesi Kistücsök Étteremben, a Best of Balaton egyik fontos helyén gyűltek össze, hogy megbeszéljék az idei terveket. Gianni Annoni, Gyurta Dániel, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra, Till Attila, Trokán Nóra, Vecsei H. Miklós, valamint a szakmai csapat: Fülöp Zoltán, Lobenwein Norbert, Pantl Péter, Starcz Ákos és Váncza Panna legközelebb augusztus 26-án Zamárdiban, a STRAND Fesztiválon találkoznak majd, ahol a Balaton Ünnepe program keretében köszöntik a Best of Balaton új és korábbi ajánlatait.

A Best of Balaton kurátori csapata

Az idei öt kategória mezőnye így állt össze:

Best of Balaton 2023 – arcok

A korábbi években fiatal festőművészek, neves vendéglátók, de még Csukás István is szerepelt a Best of Balaton ajánlatai között. Ez a lista idén két újabb „arccal” bővül.

A veszprémi Muraközy Péter évtizedek óta a hazai kulturális élet egyik meghatározó motorja, akinek többek között a Veszprémi Utcazene Fesztivált, az Expresszó Klubot köszönhetjük, de emellett a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa egyik fontos figurája is. Weiler Péter képzőművész pedig hosszú ideje idézi meg a Balatont a rá jellemző, igazán egyedi stílusban.

Szabadidő, sport a Balatonon

Aki ismeri a balatoni kertmozik világát, tudja, hogy milyen nagy élmény egy-egy nyár esti szabadtéri filmezés. A balatoni kertmozik üzemeltetői mindent megtesznek azért, hogy még ennél is többet adjanak a vendégeknek: kulturális programokat, közönségtalálkozókat szerveznek, és igazi közösségi térré varázsolják ezeket a helyeket. A közönség és a kurátorok idén a Fövenyesi és a Zamárdi kertmozit ajánlják.

Gasztronómia és szerethető helyek

Az idei évben a vendéglátás kategóriájában talán a legfontosabb szempont az emberközpontúság volt. Az idei ajánlatok között csak olyanokat találhat a közönség, ahol kiemelt figyelemmel, jó hangulattal, finom ízekkel, varázslatos térrel várják az vendégeket. Az élményt a veszprémi Papírkutya és a Salföldi Bánya-kert az újfajta közösségi tér megteremtésével, a vendéglátást kulturális programokkal, zenés estekkel, kiállításokkal teszik még különlegesebbé.

Az éttermek világában a Balaton északi partján a vendéglátó fiatalok egy összefogást hoztak létre, melynek keretében ajánlják egymást a vendégeiknek. Ennek az összefogásnak része a balatonfüredi Vasüzlet és a Csopaki Resti by Laurel is, ahol a vendégek a budapesti Laurel minőségéhez szokott degusztációs menüket élvezhetik, de a street foodra vágyók sem csalódhatnak. A Balaton déli partján, a siófoki Törekiben az Egy csipet nádas nyugalma és kiemelkedő ízvilága várja a látogatókat.

A borpincék között az idei ajánlásban a Figula pincészet szerepel, amely gyümölcsös boraival és terasza balatoni panorámájával maximális kikapcsolódást jelent a vendégeknek.

Gyerekprogramot keresve a Mezítkáli-Mászkáló mezítlábas pályájára bukkanhatunk, ahol a kézzel készített fajátékok órákon át tartó programlehetőséget biztosítanak a kicsiknek.

Nem sokkal vissza Füred felé, Örvényesen az északi part utolsó szabadstrandját az Örvényes Beach képviseli. A felújított épület mellett árnyékos homokozó, számos sportjáték és két épített stég is helyet kapott. A strand különlegessége, hogy a megszokott hamburger, lángos, kürtöskalács helyett a bajor kolbász, bajor perec és a bajor sör szerepel a kínálatban.

A Balaton északi partját sokszor hasonlítják Provance-hoz vagy Toszkánához, és ez a párhuzam különösen igaz a Casa Christa esetében. A felújított présházak, az azokat körüllengő levendulaillat és a két Michelin-csillagos konyháról átcsábított séf garantált élményt nyújt a vendégeknek. Nem beszélve a tulajdonos „gasztropápáról”, Forrai Miklósról.

Művészet a parton

A Balatonnak van egy másik arca is, amelyet nem tarkítanak színes törülközők, nyugágyak, felfújható gumimadarak. Ezek a képek a Balaton csendjét őrzik. Az erre vágyók az ajánlatok között a BLOKK Art&Designt is megtalálják, amely két kiállítótérrel, workshopzónával, designshoppal és zenei programoknak otthont adó közösségi térrel vár mindenkit.

Minden más, amiért szeretjük a Balatont

Az idei ajánlatok között a kurátorok kedvence a Balaton vízének színe. Állandó változása, sokszínűsége és felejthetetlen hangulata miatt ott a helye a jelöltek között. Lehet szavazni a nyaralók elé kihelyezett, becsületkasszás gyümölcs- és zöldségasztalokra, a Balaton-átúszásra, a vízibiciklizésre és a SUP-ozásra is.

A magyar tenger rajongói mind hisznek a négy évszakos Balatonban, az ajánlatok közé így bekerült az Őszi nyitott pincés teljesítménytúra, hogy a Balaton őszi arcát is megmutathassa azoknak, akik a borkóstolás szerelmesei.

Végül, de nem utolsósorban, talán a legfontosabb ügy a Balatonon a Palóznaki Meseközpont, a Világszép Alapítvány kezdeményezése, amely olyan gyerekeknek biztosít egyhetes táborozást, akik állami gondozásban élnek, hogy ők is megtapasztalhassák az egyénre szabott figyelmet és azt, hogy számukra is szép a világ.

(Borítókép: A Balaton-átevezés résztvevői Zamárdinál 2021. július 10-én. Fotó: MTI/Varga György)