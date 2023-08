A most 19 éves fiú még 2020. június 20-án nyerte meg a békés vármegyei focibajnokságot, amit egy fürdőzés követett. Ekkor egy fejes kis híján mindennek véget vetett: a fiú több csigolyája is megsérül, az orvosok csupán egy százalékot adnak annak, hogy újra járhat majd. Most azonban azt mondta egy interjúban, hogy nagyon jól halad a rehabilitációja.