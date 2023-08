Meghalt Harley Quinn hangja

A szomorú hírt, miszerint Arleen Sorkin színésznő, meghalt, a DC Studios vezérigazgatója, James Gunn adta a közönség tudtára Instagram profilján.

A posztban kiemelte, mennyire eredeti és különleges tehettség is volt Sorkin és hozzátette: nélküle nem valószínű, hogy ennyien szeretnék Harley Quinn karakterét – írja a Variety.

A színésznő az 1970-es években kezdte meg karrierjét a szórakoztatóiparban, ahol humoristaként dolgozott. Az 1980-as években indult el színészi karrierje, amikor is 1984-ben megkapta Calliope Jones szerepét a Days of Our Lives című sorozatban.