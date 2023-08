Visszatért az ABBA énekesnője

Az 1970-es évek egyik legnépszerűbb bandája az ABBA együttes volt, akik nagyon rövid idő alatt tettek szert világszintű hírnévre. Az őket körülvevő rajongás tovább nőtt a 2008-as Mamma Mia-film premierje után, és azóta nem is nagyon szűnik. Most Agnetha Fältskog, a legendás együttes egyik női tagja újraindította szólókarrierjét csütörtökön, miután új dallal jelentkezett.

A 73 éves svéd énekesnő új dala a 10 évvel ezelőtt megjelent A című albumának újragondolásából jött létre. A dal címe Where Do We Go From Here lett, ami új albumának első dala. Az albumot – tekintve, hogy a régi újragondolásáról van szó – A+-nak tervezi hívni.

Hirtelen jött ötlet volt

– nyilatkozta az énekesnő, mikor arról kérdezték, mi inspirálta az elkészítésére.

Elmondása szerint, a dalszövegíró és producer Jörgen Elofssonnal dolgozott együtt, akivel egyetértetek abban, hogy a kislemezzel a régit szeretnék „teljesen új” hangzásban megszólaltatni – írja a CNN.

Amikor arról kérdezték, milyen érzéssel tölti el, hogy a mai napig szólnak dalai a rádióban azt mondta:

Ezt sosem lehet megunni, mindig izgalommal tölt el a tudat, hogy erről most beszélni fognak az emberek. Imádom a zenét, mindig tele van vele a fejem és a szívem is. A zenével kelek és fekszem.

Jövőre lesz ötvenéves az ABBA együttes

Az énekesnőt arról is kérdezték, tervez-e az együttes bármilyen eseményt, hogy megünnepeljék ezt a mérföldkövet, ám igazán sejtelmes választ adott. Úgy fogalmazott,

az ABBA-ról sosem lehet tudni semmit, úgyhogy erről sem fogok beszélni.

A zenekar a Mamma Mia, a Dancing Queen és a Take A Chance On Me című dalaikkal írták be magukat a történelembe, még 1982-es szétválásuk után is egyként emlegették őket, és ez a mai napig így van.

Agnetha Fältskog, Anni-Frid „Frida” Lyngstad, Benny Andersson, és Björn Ulvaeus négyese 2021-ben állt össze újra, amikor kiadták az ABBA: Voyage albumot, ami összesen 10 számot tartalmazott.