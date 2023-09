Nagy dobásra készül Shania Twain

Shania Twain és Adele februárban találkoztak először, a Grammy-díj-átadón. A kanadai énekesnő azonnal felfigyelt közös munkájuk potenciáljára, ugyanis Adele-t „nagyon tehetséges és különleges” énekesnek tartja. Elmondása szerint Adele,

igazi karakter a színpadon, varázslatos előadó.

Az év elején Twain elárulta, szeretne áttelepülni az Egyesült Királyságba, és rengeteg időt töltött úton – éppen azután, hogy megjelentette legutóbbi, Queen of Me című albumát.

A country sztár nem is állhatna jobban készen arra, hogy elindítsa új turnéját, amely most csütörtökön kezdődik Glasgow-ban, és egészen 2023 novemberéig tart – írja a Daily Mail.

Az énekesnő azt is elárulta, a karantén és a koronavírus által okozott bezártságban annyi dalt írt, hogy jelenleg két albumra elegendő anyaga is van. Előző albumával hat évig váratta közönségét, és ezt elmondása szerint nem szeretné megismételni, olyan hamar el szeretné készíteni új lemezét, „ahogy csak tudja”.

Koncert előtti szokásairól is beszélt a kanadai énekes. Elmondta,

mivel már 57 éves vagyok, jobb szeretem kihagyni a vacsorát a koncertet megelőző napon.

Hozzátette, igyekszik kerülni a szilárd ételeket is ilyenkor, mivel a testét ismerve így nem lesz szüksége mosdószünetre a zenélés alatt. Kiemelte, amikor turnézik, az előadás maga az edzés számára, tekintve, hogy két órákat tölt a színpadon.

Új albumáról is beszélt, és elmondta, az volt a célja, hogy több műfaj is keveredjen rajta, és így a hallgatósága szélesebb rétegeihez is eljuthasson zenéje. Új albuma további kilenc számot tartalmaz, melyeken olyan előadókkal duettezik, mint Chris Martin, Elton John és a Backstreet Boys.