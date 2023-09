Drew Barrymore-t hivatalosan is legyőzték a sztrájkolók

Drew Barrymore mégsem hozza vissza a The Drew Barrymore Show című nappali talkshow-ját, amíg a sztrájk véget nem ér. A döntés egy héttel azután született, hogy a színésznőt kritika érte, amiért azt mondta, a The Drew Barrymore Show a WGA-irányelveknek megfelelően, írók nélkül, szeptember 18-án folytatódna.

Ahogy arról korábban írtunk, a világhírű színésznő, Drew Barrymore is a hollywoodi sztrájk áldozata lett, amikor is tömeges felháborodást keltett nappali talkshow-ja új évadának bejelentése. A színésznő írók nélkül is folytatta volna a műsorát, amiért rengeteg támadás érte.

A színésznő műsorának 4. évada szeptember 28-án érkezett volna az amerikai képernyőkre, de a töménytelen támadás hatására megváltoztatta terveit. Instagram–oldalán közölte nézőivel és rajongóival, hogy csak a sztrájk után tervezi a talkshow visszatérését.

Mindenkit meghallgattam, és úgy döntöttem, hogy a sztrájk végéig szüneteltetjük a műsor premierjét. Mindazok bocsánatáért esedezem, akiket megbántottam, és természetesen a hihetetlen csapatunktól, akik a műsoron dolgoznak, és akik azzá tették, amivé mára vált. Tényleg megpróbáltuk megtalálni a továbblépés módját, és őszintén remélem, hogy az egész iparág számára hamarosan megoldás születik

– fogalmazott posztjában.

A Variety információi szerint a tüntetések végéig ismétléseket fognak sugározni a The Drew Barrymore Show-ból, azon új epizódok sem kerülnek adásba, amelyek már elkészültek az új évadból.