Elkelhetett Galambos Lajos 5 milliárd forintot érő kastélya

A magyar luxusingatlan-piac első és második helyezettje is gazdára találhatott az utóbbi időben, hiszen a tavasszal még listavezető Andrássy úti Tildy-palota, illetve Galambos Lajos mocsai kastélya is lekerült már a listáról, de elképzelhető, hogy csak bérbe adták. Mutatjuk az új lista első három helyezettjét.

Ötből három luxusingatlan eltűnt az eladósorból az elmúlt fél évben. Az áprilisban még 6 milliárd forinttal listavezető Tildy-palota, Lagzi Lajcsi 4,9 milliárdos mocsai kastélya és a 3,7 milliárdért kínált acsai kastély hirdetését is levették már – derül ki az ingatlan.com által a Világgazdaság számára összeállított friss toplistából.

E szerint a lista első helyére egy orbánhegyi luxusvilla lépett előre, aminek jövőbeli vevője 11 millió euróért, most mintegy 4,23 milliárd forintért juthat hozzá az ezer négyzetméteres telken álló 700 négyzetméteres, több mint 30 helyiségből, összesen 11 szobából álló, vendéglakást is magában foglaló ingatlanhoz.

Az orbánhegyi villát úgynevezett ultraluxus-minőségben kivitelezték, kertjében bio- és kristályvízzel feltöltött látványmedencét is kialakítottak. A hirdetésben azonban csak egyetlen képet közöltek a 6 millió forintos négyzetméteráron megvehető villához, kiszűrve a virtuális lakásnéző turistákat.

A második legdrágább luxus-lakóingatlan egy 3,9 milliárd forintért kínált V. kerületi négyemeletes ház, ami több mint kétezer négyzetméter összterületű műemlék épület, melynek pincéjében középkori falrészletek, talán lakótorony maradványai találhatók.

A nyolcszobás Szépvölgyi úti villa a lista harmadik helyére futott be, amely változatlan áron, továbbra is 3,3 milliárd forintért keresi új tulajdonosát. A ház lakóit okostechnológia és megújuló energia várja, ami a lifttel, medencével és wellnessrészleggel is felszerelt amerikai stílusú épület rezsijét mérsékeltebbé teszi, bár ez egyelőre nem volt elég ahhoz, hogy új tulajdonosra találjon a toplista bronzérmese.