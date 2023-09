Családi dráma és kínos felejtések a The Voice-ban

Ahogy az előzetes láttán számítani lehetett rá, igazi érzelmi hullámvasút volt a The Voice negyedik válogatója. Trokán Nórát rendkívül sok inger érte, illetve ő kapta a legtöbb versenyzőt is ebben a fordulóban. Négy énekes nem jutott tovább, de úgy tűnt, a coachok néha megbánták a döntést.

Az est első versenyzője Galambos Péter, a 29 éves „Bradley Cooper-hasonmás” volt, aki James Morrison I Won't Let You Go című slágerét adta elő. A férfinak egyedül Trokán Nóra szavazott bizalmat, igaz, a többiek tetszését is elnyerte a produkció. Érzelmes életút kapcsolódik Galamboshoz, történetén a coachok is elérzékenyültek.



A férfi a hallássérült öccse miatt gyógypedagógiai asszisztens lett, siket gyerekekkel foglalkozik, akiknek zenés foglalkozásokat is tart. Azért jelentkezett a műsorba, hogy megmutassa személyiségét és tehetségét, kihasználja a benne rejlő talentumot. Ez meg is történt, Trokán Nóra megfordult neki, miután Miklósa Erika erre biztatta. „Nóri, neked jó lenne egy ilyen, nyomjál már rá” – kiabálta oda Trokán Nórának. Curtis csak azért nem nyomta meg a gombot, mert nem érezte olyan erősnek Pétert, mint a többi versenyzőjét.

„Én csak nagyon extra énekeseknek akarok megfordulni, nálam extrábbak vannak” – vallotta be Curtis, bár Trokán Nóra szerint Péter is extra énekes.

A 20 éves Dúró Nilla volt a második versenyző. A fiatal egyetemista korábban országos népdalversenyt nyert, aztán dráma tagozatos iskolába járt. Mint mondta, a drámások között fontos volt a kinézet, ezért a lány sajnos testképzavaros lett, hosszú évek alatt, pszichológus segítségével győzte le önmagát.



„Teljesen elvesztem, de az énekléssel újra felépítettem magam” – fogalmazott az előzetesben Dúró Nilla, aki Britney Spears Oops!... I Did it Again című slágerének dzsesszesített feldolgozását adta elő. Miklósa Erikát meggyőzte Nilla produkciója. „Nagyon tud énekelni” – szólt oda a többi coachnak. Az operaénekesnő komplett színészi előadásnak nevezte a produkciót, sőt úgy érezte, Nilla ezzel a feldolgozással kijavította az eredeti (pop)előadást. Curtis is magának akarta a lányt:

Ösztönösen fakad belőled, hogyan építs fel egy produkciót. Ebben tudnék segíteni

– próbálta meggyőzni a fiatal énekesnőt. Manuelt és Trokán Nórát nem vette meg Nilla éneklése, szerintük picit túl volt tolva az előadásmód. Dúró Nilla végül Miklósa Erikát választotta.

Kell a metál?

Nem jutott tovább a „hörgős metállal”, azaz a Prey című dallal érkező 21 éves Kassai Ádám. A rockzenekarban éneklő srác bizakodó és magabiztos volt, úgy érezte, szétszedné a színpadot. Utóbbi meg is történt, a pódium szó szerint felrobbant. A műsorvezető Istenes Bence viccesen meg is jegyezte, hogy Curtis összecsinálta magát. A rapper valóban úgy nézett ki, mint aki fél, de ezt végül be is vallotta. Trokán is félt, ördögűzőnek titulálta a produkciót. Egyetlen coach sem fordult meg, de mindannyian elismerték, hogy Ádám bizony jól énekel, csak éppen egyikük sem ért ehhez a műfajhoz, nem tudnának neki segíteni.

Miklósa Erika talán kicsit megbánta a döntését, miután – a Süss fel nap elénekeltetése után – megtudta, hogy a férfi énekhangja nem rossz. Trokán Nóra szerint hörgésben azért egyedibb volt, mint sima éneklésben. Manuel feltette a nagy kérdést: kit gondolt coachnak, amikor eljött a műsorba? Ádám elmondta, akárkivel szívesen dolgozott volna együtt, de ez sajnos most nem sikerült.

Megkapó produkciók

A negyedik versenyző, a 21 éves Bagi Zoltán a retró slágerek megszállottjaként érkezett a műsorba, és Frank Sinatra New York, New York sztenderdjét adta elő. Az előadásmód kicsit a fiatal Korda Györgyöt idézte; az énekes csűrte, csavarta a táncot, még a zsűri is mozgásba lendült a dal közben. Úgy tűnt, senki nem nyomja meg a gombot, az utolsó előtti pillanatban azonban Miklósa Erika rácsapott.



„Miért vártál a végéig?” – kérdezték Miklósától, aki erre csak annyit válaszolt, hogy Bagi túl szépen énekelt, az elején visszafogott volt, de a végén már felszabadult, azzal ért célba. A coach szerint a férfi szerethető, sok lehetőség van benne, és még nem mutatott meg mindent magából. Curtis szerint túl menő volt az előadás, ami meg is ijesztette kicsit. Trokán Nóránál elmaradt a libabőr, azért nem fordult meg.

Trokán Nóra csapatába került a 22 esztendős, félig katalán Jolis Carmen, aki azért váltott a népéneklésről a könnyűzenére, hogy a benne buzgó érzelmeket átélje és átadja dal formájában. A Hulló levelek című számmal lekenyerezte a zsűrit: egymás után fordult meg Curtis, Manuel és Trokán Nóra, végül Miklósa Erika is „megadta magát”.

„Annyira jól bántál a dallal, a hangoddal, mindig tudtál valami pluszt beletenni” – mondta Curtis. „Ritka, amikor tudja valaki, hogy mit énekel” – fogalmazott aztán Nóra. A kijelentéssel Manuel is egyetértett, Carmen mégis Trokán Nórát választotta, mert úgy érezte, lelkileg könnyen megértik egymást.

Ismeretlen ismerős

Nagy Nóra (Nócy), a 29 éves TikTok-influenszer egyedül, titokban nyomta végig a válogatót, ahova Cardi B Bodak Yellow című számával érkezett. A zsűrit nem igazán nyűgözte le a produkció. Manuel szerint ízléstelen volt az előadás, hiszen Nócy szenvedett, több mindent akart egyszerre, ezért egyiket sem tudta igazán átadni. Curtis – aki végül megnyomta a gombot – szerint az énekesnőnek a légzéstechnikán lenne még mit csiszolnia. Az előadás a női coachoknak tetszett, annak ellenére, hogy egyikük sem fordult meg.

Trokán Nóra nem ismerte fel egykori egyetemi barátnőjét, a 36 éves Ruzsik Katalint, aki a Blame It on the Boogie című slágert hozta el. Az Apatigrisből és a Keresztanyuból ismert színésznő produkciójánál senki nem fordult meg. Trokán Nóra megdöbbent, amikor a dal végén meglátta Ruzsik Katalint, hiszen együtt jártak a színművészetire, és négy évig együtt is laktak. Mind a négy coach szerint a dalválasztással volt a baj, hiszen a szám levett Katalinból, pedig nagyon szép hangja van.

Az est egyik legnagyobb meglepetése a 33 éves Fehér Richárd volt. A rendezvényszervező férfi autodidakta módon tanult énekelni, körülbelül tíz éve. A bemutatkozó kisfilmben elmondta, hogy Miklósa Erika vagy Curtis csapatában szeretne versenyezni. A férfi végül Curtishez került, miután Conchita Wurst Rise Like a Phoenix című dalával lenyűgözte a rappert – és persze a többieket is. Az előadás nagyon hasonlított az eredeti, euróvíziós produkcióra, Curtis pedig boldog volt, hogy végre egy ilyen énekessel dolgozhat együtt.

Olaszországban nőtt fel, Londonban él, de magyar az édesanyja és fülöp-szigeteki az édesapja a 23 éves Salva Megan Priscillának, aki Ariana Grande Dangerous Woman című slágerével varázsolt el mindenkit: az összes coach megfordult, és a hangja mellett a színpadi jelenlétét is dicsérték. Curtis szerint Manuel tudott volna jól dolgozni vele, de a fiatal nő végül Trokán Nórát választotta, hiszen mindketten színházban nőttek fel. A coach Megan érzelmi oldalát is ki akarja majd hozni a későbbi produkciókban.

Csukovics Kevin még csak 18 éves, de már az X-Faktort is megjárta. A rapper akkor Puskás Petihez került, de a székes feladatnál felállították. ByeAlex végül kiadta a srác dalát, aki így már némi tapasztalattal a háta mögött érkezett a The Voice műsorába, mégsem győzte meg annyira a coachokat, hogy megnyomják a gombot. Kevin saját szerzeménnyel érkezett, amely inkább társadalomkritika volt, Manuel azonban félreértette a helyzetet, azt hitte, őt alázza a szöveggel. Kiderült, hogy nem erről van szó, de senki nem nyomott gombot. Manuel azért felajánlotta a fiúnak, hogy írjon rá, és megnézi a dalait.

Összejött a család

A breakdances Rónaszéki Sebestény (28) Szécsi Páltól hozta el a Távollét című dalt, amelynek nagyon örült Trokán Nóra és Curtis is, hiszen pont előtte beszélgettek a nótáról. Miklósa Erika már a férfi hangjából megjósolta, hogy „ez egy szép pali lesz”. Curtis és Trokán Nóra még táncolni is elkezdett a színpad előtt. Manuel szerint mézesmázas volt az előadás, de neki is tetszett. Az énekes végül Nórát választotta coachnak, aki szerint

Sebestyén hangszíne hiánycikk; egyszerre mély és szívhez szóló.

Az este legnagyobb meglepetése a 25 esztendős Magyar Elektrához köthető, ő ugyanis – anyai oldalon – Trokán Nóra húga. A fiatal nő mindig nővérei és családja „árnyékában” élt, megfelelési kényszerrel küzdött, és túl görcsösen akart olyan lenni, mint a rokonai. Legnagyobb meglepetésre egyetlen coach, még a nővére sem nyomta meg neki a gombot, miután előadta a Legyen valami című dalt. Elektra azonnal elsírta magát, amikor Nóra bemutatta őt a többieknek.

Miklósa Erika megdicsérte az énekhangját, az énekesnő azonban kifakadt, hiszen már sokszor megkapta, hogy „tehetséges, de”... Az operaénekesnő szerint most új időszámítás kezdődik az életében, mert végre ki merte ezeket a gondolatokat mondani nemcsak magának, de a testvérének is.

Az éppen felnőtt korba lépő Szabó Roland László a családjával muzsikál, foglalkozását tekintve legszívesebben dzsesszének-tanár lenne. A srác KKevin és L.L. Junior Csavargó című számát hozta el. Egyedül Curtis fordult meg, de az előadó amúgy is hozzá szeretett volna kerülni.

L.L. Junior a legtechnikásabb magyar rapper, úgy lehoztad...

– áradozott a produkció után Curtis.

Az est utolsó fellépője Palócz Gergő (30) volt Bob Marley dalával. Az introvertáltnak és szorongásra hajlamosnak tűnő férfi már tudatosan edzette magát a szereplésre, fogszabályzót tetetett fel, belőtte a haját, elegánsan öltözködött: mint mondta, így az önbizalma is megnőtt. Habár megfordult a teljes gárda, Miklósa Erika csapatába került. Az operaénekesnő szerint Gergő úgy tud énekelni, hogy kitekeri az embert. Manuel és Trokán Nóra úgy látta, lenne még mit formálni a férfin, de ösztönös tehetség.

A műsor jövő szombaton 20 órakor folytatódik. A negyedik kör után így állnak a válogatók végén a csapatok:

Curtis: Dani János, Jaber Gábor, Bakti Ádám, Mata Krisztián, Cinzia Conso, Szekér Gergő, Nagy Nócy, Fehér Richárd, Szabó Roland László,

Dani János, Jaber Gábor, Bakti Ádám, Mata Krisztián, Cinzia Conso, Szekér Gergő, Nagy Nócy, Fehér Richárd, Szabó Roland László, Trokán Nóra: Kalocsa Lilla Anna, Fóris Szonja, Doan Viktória Tory, Eszes Nina, Galambos Péter, Jolis Carmen, Salva Megan Priscilla, Rónaszéki Sebestyén,

Kalocsa Lilla Anna, Fóris Szonja, Doan Viktória Tory, Eszes Nina, Galambos Péter, Jolis Carmen, Salva Megan Priscilla, Rónaszéki Sebestyén, Manuel: Deák Rebeka Brigitta, Kovács Harmat, Haga Jázmin, Toldi Sándor, Lakner Roberta, Sándor Aurél, Balogh Benjámin, Sztojcsev Noémi Laura,

Deák Rebeka Brigitta, Kovács Harmat, Haga Jázmin, Toldi Sándor, Lakner Roberta, Sándor Aurél, Balogh Benjámin, Sztojcsev Noémi Laura, Miklósa Erika: Homoki Gábor, Beck András, Szabó Bence, Kovács Aliz, Teran Villarel Máté Antónió, Deffent Györgyi, Lakatos Anita Patrícia, Szakács Erika, Dúró Nilla, Bagi Zoltán, Palócz Gergő.

A válogatók után a párbaj, majd a kiütés köre következik, ahonnan már csak a 12 legjobb juthat az élő show-ba. A műsor győztese felléphet majd a Sziget Fesztiválon, emellett 36 millió forintot vihet haza, ami a hazai tehetségkutató műsorok valaha volt legnagyobb pénznyereménye.