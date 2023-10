David Beckham: „Őszintén nem tudom, hogyan éltük ezt túl”

David és Victoria Beckham immár 24 éve alkotnak egy párt és ez idő alatt négy gyermekük született: Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) és Harper (12). 1997-ben találkoztak először egy futballmeccsen, majd 1999-ben már össze is házasodtak. Szerelmük amilyen hamar kialakult, olyan viharos is lett az évek alatt, amiről részletesen be is számolnak legújabb Netflix-sorozatukban, a Beckhamben.

David Beckham volt profi focista karrierje 2003-ban kezdett igazán felfelé ívelni, amiről szintén szó esik a sorozatban, de ami ennél is jobban foglalkoztatja a pár rajongóit, az az ezzel párhuzamosan zajló párkapcsolati probléma volt. Ekkoriban ugyanis az atléta a Real Madrid csapatát erősítette, így értelemszerűen Spanyolországba költöztek.

Azok voltak életem legnehezebb évei

– fogalmazott Victoria Beckham és hozzátette, emlékei szerint ekkor volt a legelkeseredettebb is az életében. Elmondása szerint ez azért volt, mert a spanyol bulvármédia teljesen a pár ellen uszította a nyilvánosságot és nem kellett sok idő ahhoz sem, hogy a pár is egymás ellen forduljon hatásukra.

A felhajtást egy hűtlenségi pletyka indította el, miszerint David Beckham két nővel is félrelépett.

„Őszintén nem tudom, hogyan éltük ezt túl” – mondta könnyek között a volt sportoló. Elmondása szerint akkoriban sokan azt hitték, hogy a látszat miatt maradtak együtt, de ez távol áll az igazságtól. A pár belátta, hogy egy házasságnak vannak mélypontjai és nekik ez az időszak volt az első.

Eső utáni szivárvány

A nehézségeken túllendülve a pár négy gyermeket nevelt fel az évek alatt, David Beckham egy rendkívül sikeres karriert tudhat maga mögött, a Spice Girls egykori énekesnője pedig elindíthatta saját márkáját is.

2017-ben újra összeházasodtak, tavaly pedig már 24. házassági évfordulójukat ünnepelhették.