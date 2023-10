Galla Miklós jelentkezett a The Voice-ba, de a zsűri nem juttatta tovább

Nem akármilyen fellépő érkezett a The Voice színpadára szombat este. Galla Miklós humorista, „óbégató bájgúnár” megtréfálta a műsor zsűritagjait, és egyedi hangtechnikájával próbálta lenyűgözni őket. Habár a coachok nem juttatták tovább az előadóművészt, nagyra értékelték produkcióját.

Az RTL tehetségkutató műsorának válogatóján többek között Galla Miklós humorista próbálta lenyűgözni a zsűrit, azaz a coachokat. Habár a humorista egyedi, „lemélyített vibrálós énekhangon” kezdett énekelni, a coachok nem nyomták meg a továbbjutást jelentő piros gombot.

Azonban miután a produkció véget ért, és a zsűri meglátta Gallát – a szituációt nem értő Manuelt kivéve –, kitörő nevetésben tört ki. Miklósa Erika végül megkérdezte az előadótól, hogy miért jött el a műsor válogatójára.

Szeretek szerepelni, és van ez a fajta lemélyített vibrálós énekhangom, amit máskor nem szoktam használni

– válaszolta neki Galla Miklós, aki a bemutatkozó szövegében úgy nyilatkozott, hogy azért is jelentkezett a The Voice-ba, mert függ a színpadtól és a nevettetéstől.

Előadóművész vagyok, humorista, színész, mondjuk, hogy egy óbégató bájgúnár és hát persze énekes. A nevettetés a kedvencem. A taps is nagyon jó, de a nevetés az, amit nem lehet manipulálni. Az ösztönösen jön, mint egy gejzír

– mondta rezzenéstelen arccal Galla, aki már a színpadon is hangsúlyozta, az a cél, hogy a közönség nevessen is, ugyanakkor zenei élménye is legyen.

A zsűri három tagja elmondta, nagyra tartja Galla Miklóst a munkásságáért. Curtis azt is méltatta a humoristában, hogy ránézésre eldönthetetlen, hogy viccből érkezett-e a műsorba, vagy tényleg versenyezni szeretett volna.

Trokán Nóra szerint a L’art pour l’art Társulatból ismert színész egyedi humort képvisel, ami miatt nagyon tiszteli és szereti őt. Mint mondta, a társulat előadásain nőtt fel.

Manuel végül beismerte, fogalma sem volt arról, hogy ki áll előtte a színpadon, így a coachok elmondták, hogy a L’art pour l’art Társulat egy fogalom, amelyet nem lehet elmagyarázni, és a Besenyő család Margit karakterét alakító színészt látni kell ahhoz, hogy a humora érthető legyen. Manuel végül az ikonikus karaktert hallva felismerte Gallát.