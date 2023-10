Sírnak, tapsolnak, párbajoznak - élesedik a The Voice

A hétvégén duplázott az RTL tehetségkutatója, a The Voice. Szombaton kialakultak a coachok csapatai, vasárnap pedig már el is indult a harc az élő show-ért. Az utolsó válogató Manuel számára izgalmasan végződött, de Galla Miklós meglepő megjelenése dobta fel igazán az adást. A vasárnapi párbajokban már nem volt nagy meglepetés, a mentéseket és a rablásokat is lehetett előre látni.

A szombati válogatót a felvidéki Valensky Miriam nyitotta. A fiatal lány a sokszor feldolgozott House of The Rising Sun című dalt énekelt saját verziójában. Trokán Nóra már az első sor után megfordult és hamar a többi coach is követte a példáját.

Bár Nóri annyira akarta csapatába az énekesnőt, hogy még Curtist is blokkolta, Miriam végül Manuelt választotta coachának.

A következő két versenyző viszont már Nóri csapatában landolt. Rácz Gyula kicsit túlvállalta magát Caramel Lélekdonor című dalával, de a színésznőt így is meggyőzte. Az Ukrajnából érkező Ulyanna Donetskaya Blanár az I Put A Spell On You feldolgozásával az utolsó pillanatban elvarázsolta a coachokat, de csak Nóri fordult meg, így nála folytathatta a műsort.

A 16 éves Horváth Balázs hatalmas önbizalommal lépett be a stúdióba. Kalmár Pál Ne nézzen úgy rám című dalának előadása Nóri szerint kicsit iskolásra sikerült, de az egyedüliként megforduló Curtist meggyőzte a fiatal énekes.

Ezután igazi harc következett a coachok között. Budai Krisztofer előadásának első pillanatában nyomott gombot Manuel és Erika, majd Curtis és Nóri is követte a példájukat. Az énekes Presser Gábor slágerét, a Nagy utazást adta elő, a produkció végén pedig az egész stúdió állva tapsolt. Bár Erika blokkolta Curtist abban a reményben, hogy Krisztofer az ő csapatába kerül, a fiú végül Nórit választotta. Ezzel a döntéssel a színésznő csapata megtelt.

Horváth Ibolya magasra tette magának a lécet, hiszen egy Tóth Vera-dallal érkezett a műsorba. Azzal mindenki egyetértett, hogy az énekesnő túltolta az előadást, viszont Erika a produkció végén meghallotta azt a hangot, amiért szerinte érdemes megfordulni.

Megőrültek a coachok a humoristáért

Bár a The Voice lényege az, hogy a coachok elé már csak jó hangú énekesek kerülnek, azért az RTL belecsempészett egy kis humort a műsorba. A sokak számára ismert humorista, Galla Miklós most is hozta a formáját, az egész stúdió sírva nevetett poénjain. Gallának senki nem fordult meg, de mikor kiderült, ki áll a színpadon, az összes coach odavolt érte. A L’art pour l’art Társulat egykori tagja nem került be a további adásokba, de a coachok talán neki örültek a legjobban.

A nagy nevetés után Orgován Dorina előadása jött. Rúzsa Magdi Egyszer című dalával Curtist és Erikát is meggyőzte és végül Manuel is megnyomta a gombot. A megmaradt coachok a könnyeikkel próbálták csapatukba csábítani a lányt, aki végül Erikát választotta. Így az operaénekes is összegyűjtötte énekeseit. Az adásba Gallán kívül még egy vicces figura bekerült. Lakatos Norbert a YouTube-on és a TikTokon lett ismert Spongyabob Kockanadrág – Csigabiga gyere ki átdolgozásával. A The Voice-ba is ezzel érkezett, viszont az éneklése nem nyerte el a coachok tetszését, ezért nem jutott tovább.

Horváth Imre Balázs Fecó és Korál közös nótájával érkezett a coachok elé. Mindkét megmaradt csapatvezető egyből rácsapott a gombra, a fiú végül Curtist választotta, így az ő csapata is megtelt. Az este utolsó részében ezért már csak Manuel fordulhatott, aki ezt egyből meg is tette, mikor meghallotta a 16 éves Klajbán Arlett Killing Me Softly előadását. Ezután jött a feketeleves, hiszen a fiatal repper csapatában már csak egy hely maradt.

Sárdi Tiffany Alicia Keys If I Ain’t Got You című dalát énekelte, a coachok pedig egy emberként kiabáltak Manuelnek, hogy forduljon meg. Manuel ezt végül nem tette meg, amit azzal indokolt, hogy szeretett volna még egy fiút a csapatába.

A The Voice válogatójának utolsó előadója Berki Artúr volt. A még mindig szemtelenül fiatal énekes 2014-ben már megnyerte az Ének Iskolája című műsort és azóta csak még tökéletesebbre fejlesztette hangját. Manuel sokáig nem fordult meg, a többi coach pedig már majdnem kitépte az összes haját. Végül természetesen a repper megnyomta a gombot, így az ő csapata is megtelt.

A szombati adás végére minden coach csapata kialakult:

Curtis: Dani János, Jaber Gábor, Bakti Ádám, Mata Krisztián, Cinzia Conso, Szekér Gergő, Nagy Nócy, Fehér Richárd, Szabó Roland László, Váradi Róbert Márió „Olasz”, Fülöp Denisa Larisa, Virág Timóteus, Horváth Balázs, Horváth Imre

Trokán Nóra: Kalocsa Lilla Anna, Fóris Szonja, Doan Viktória Tory, Eszes Nina, Galambos Péter, Jolis Carmen, Salva Megan Priscilla, Rónaszéki Sebestyén, Opera Trió, Tamási Laura, Stepa Erika, Rácz Gyula, Ulyanna Donetskaya Blanár, Budai Krisztofer

Manuel: Deák Rebeka Brigitta, Kovács Harmat, Haga Jázmin, Toldi Sándor, Lakner Roberta, Sándor Aurél, Balogh Benjámin, Sztojcsev Noémi Laura, Szappanos Kata, Nagy Gréta, Máté Miriam, Valensky Miriam, Klajbán Arlett, Berki Artúr

Miklósa Erika: Homoki Gábor, Beck András, Szabó Bence, Kovács Aliz, Teran Villarel Máté Antónió, Deffent Györgyi, Lakatos Anita Patrícia, Szakács Erika, Dúró Nilla, Bagi Zoltán, Palócz Gergő, László Annamária Krisztina, Horváth Ibolya, Orgován Dorina

Indul a párbaj

Az igazi izgalom viszont csak vasárnap jött, hiszen elindultak a párbajok. A továbbjutások papírforma szerint alakultak, a mentések és rablások is kiszámíthatóak voltak. A szabály szerint minden coach egy embert juttathat tovább egy párbajban. Ezen kívül egy saját versenyzőt megmenthet, illetve egy másik coach kieső énekesét elrabolhatja.

A coachok mellé a próbák alatt segítők is társultak. Miklósa Erikához Gáspár Laci érkezett, Curtis Herczeg Erikát választotta maga mellé, Trokán Nóra Puskás Petivel állt össze, Manuel pedig a fiatal reppert, Ekhoe-t hozta magával.

Először Erika két versenyzője, Deffent Györgyi és Beck András szállt a ringbe. A páros Pink és Nate Ruess duettjét énekelte, mindketten kiválóan teljesítették a feladatot. A coachok nem tudtak dönteni a két énekes között, végül Erika az érzelmeit félretéve a produkció alapján Andrást választotta ki nyertesnek. A coach viszont Györgyit sem tudta elengedni, így megmentette a kieséstől.

Manuel csapatából Haga Jázmin és Balogh Benjamin küzdött meg egymás ellen. 2Pac örökzöldjét, a Changes-t adták elő. Benjinek hatalmas feladat volt, hiszen még soha nem énekelt hasonló stílusban, Jázmin viszont otthon érezte magát. A két fiatal előadót állva tapsolták meg a coachok, Manuel pedig végül Jázmint juttatta tovább.

Mentések és rablások

Utánuk Szekér Gergő és Virág Timóteus következett. A Curtis csapatát erősítő páros Azariah és Desh közös dalával, a Megmentővel lépett a színpadra. Bár a próbán mindketten hamisak voltak, a párbajban megmutatták, mire is képesek. Curtis először csak Timóteust küldte tovább, de hamar rájött, hogy Gergőt sem szeretné elengedni, ezért megmentette.

Stevie Wonder Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours) című nótájával Nóri versenyzői Doan Viktória Tory és Fóris Szonja birkózott meg. Manuel úgy érezte, egyikük sem adta át igazán a dalt, Erika viszont látta rajtuk a versenyszellemet. Végül Nóri Szonját vitte magával. Lakner Roberta és Deák Rebeka ’Becca’ már a válogatóra is saját dallal érkezett, ezért coachuk, Manuel a párbajban is ezt kérte tőlük. A két énekesnő közül végül Szonja győzte meg a fiatal rappert.

Az adásban kiderült, hogy a párbajban egymás ellen éneklő Bagi Zoltán és Orgován Dorina már korábbról ismerte egymást. Ez a produkción is meglátszott, a két énekes tökéletesen összeillett.

Egy pillanatra sem jutott eszembe, hogy ez egy párbaj

– mondta Nóri.

A coachoknak nagyon tetszett a közös előadás, de Dorinát preferálták és Erika is őt engedte tovább.

A vasárnap este legizgalmasabb produkciója Curtis csapatában volt. Jaber Gábor és Bakti Ádám rapperek saját dalukkal igazi bulihangulatot teremtettek a stúdióban. A coachnak nehéz döntést kellett meghoznia, végül Baktit választotta. Szerencsére Manuelnek eszébe jutott, hogy tud rabolni, így Jaber is folytathatja a műsort.

Nóri csapatának versenyzői folytatták a párbajozást. Tamási Laura és Budai Krisztofer Szabó Balázs Bandája Bájoló című dalával érkezett a ringbe. A két énekes közül végül a coach Krisztofert vitte tovább. Az este utolsó két előadója Horváth Ibolya és Szabó Bence volt. A páros külsőleg nem is különbözhetne jobban egymástól, hangban viszont remekül illeszkedtek. Ma már nincs olyan tehetségkutató, ahol legalább egyszer ne csendülne fel a kissé elcsépelt Halleluja, a párbajozóknak viszont jól állt a dal. Erika Bencét juttatta tovább.

Az est, persze, nem maradt könnyek nélkül. Bence szíve majdnem megszakadt, amikor Ibolyát a színpadon kellett hagynia. De a történet vége olyan volt, mint a minden jó, ha a vége jó népmese... Nóri ugyanis élt a rablási jogával, így a következő körben Ibolya az ő csapatát erősíti.

A The Voice következő adásaiban a többi versenyző is beszáll a ringbe, a párbajok végére minden coach kilenc énekessel folytatja a műsort.

(Borítókép: RTL)