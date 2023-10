Jó hírt kaptak azok, akik lemaradtak Azahriah Puskás Arénában tartandó koncertjéről

Azahriah 2024. május 25-i koncertjére október 10-én, kedden 10 óra 10 perckor kezdődött meg a jegyértékesítés. Mivel a jegyek 95 százaléka már az első napon elkelt, így az énekes egy második koncertet is adni fog május 26-án.

Azahriah napjaink egyik legnépszerűbb magyar előadója, a YouTube-megtekintései hamarosan átlépik a 323 milliót, a Spotifyon pedig havonta mintegy 25 milliószor játsszák le a számait. Az énekes tavaly a Sziget Nagyszínpadán lépett fel, idén pedig telt házas koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában.

2024. május 25-én a Puskás Arénában fog koncertet adni, melyre a jegyértékesítés már október 10-én, kedden 10 óra 10 perckor megkezdődött, azonban, mint azt korábban megírtuk, a rendszer pillanatok alatt lefagyott.

Többen is arról számoltak be, hogy az értékesítés indulásakor szinte azonnal várólistára kerültek, de olyan beszámolók is érkeztek, amelyek szerint voltak, akik a honlap lefagyása miatt nem tudtak jegyet venni.

Az énekes kedden este posztolta az Instagramra, hogy a jegyek 95 százaléka elfogyott a májusi koncertre. Azonban jó hírrel is szolgált azoknak, akik lemaradtak a jegyvásárlásról: egy második koncertet is ad majd 2024. május 26-án, amelyre a jegyértékesítés pénteken 10 óra 13 perckor indul.

Azahriah az egyik legfelkapottabb magyar előadóvá vált, júniusban a Stadiumx producerduóval, a Grammy-díjas Sam Martin énekessel jelentetett meg közös dalt és klipet Heaven címmel, önálló albumot legutóbb Memento címmel adott ki.

Idén novemberben tízállomásos európai turnéra indul, ennek koncertjei nagyrészt már most telt házasak.