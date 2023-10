Rávetették magukat a luxusmárkák a házi kedvencekre

Dizájnertáskák, drágaköves ékszerek, gourmet ételek, terapeuták – mindezek manapság már egy házi kedvencnek is kijárnak a felsőbb körökben. A koronavírus-járvány óta kilőtt az elsősorban kutyáknak és macskáknak szóló luxusipar, és nem látni, hogy a növekedésnek egyáltalán lesz-e vége. A legnagyobb divatházak szeretnék öltöztetni a négylábú családtagokat, és mivel a gazdák részéről alapelvárás lesz, a luxushoteleknek is külön szolgáltatáscsomaggal kell majd az ölebek kedvében járniuk.

Bár a Covid-járvány idején, a kijárási tilalmak és lezárások alatt rengetegen lettek kisállat-tulajdonosok, a megélhetési válság éveiben most sajnos egy negatív trend figyelhető meg ebben. Nemcsak a hazai segítőszervezetek szenvednek attól, hogy az energiaárak mellett az infláció hatására az élelmezési kiadásaik is jelentős mértékben megnövekedtek, hanem például a brit állatmenhelyek is ugyanezekkel a problémákkal néznek szembe a zsúfoltság, telt ház mellett. Rengeteg háztartásban vált ugyanis luxussá a macska- vagy kutyatartás, az immár kigazdálkodhatatlan anyagi terhet jelentő családi kedvenceket jobb esetben egy menhelyre próbálják beadni a tulajdonosok, rosszabb esetben kiteszik őket valahol az út szélén.

Persze nem mindenkinek jelent gondot a táp emelkedő ára vagy az állatorvosi költségek, vannak szép számmal, akik jelenleg annak örülnek, hogy a napokban az egyik brit, magánrepülőket üzemeltető cég elindította London–Dubaj-járatát, s mindössze 3,7 millió forintba kerül egy út, amely alatt a fedélzeten ott liheghet az ember legjobb, négylábú barátja is. Ez az összeg ugyanis sokaknak valóban nem tétel, sőt számukra egyszerűen elképzelhetetlen az, hogy kedvencük egy szállítóeszközben utazzon a csomagtérben.

A „fur baby”, azaz szőrös baba a new millennials generációs gazdák közt egy teljesen hétköznapi kifejezés arra, amit az állataik iránt éreznek: a kutyák és macskák sok esetben az embergyerekek helyét töltik ugyanis be, akár mert az illető vállaltan nem akar utódot a világra hozni/nemzeni valamilyen okból fakadóan, akár mert egészségügyi akadálya van ennek. Sokak számára azonban a kisállat kényeztetése meg épphogy egyfajta tréning a saját poronttyal való törődés elsajátításához. Azonban bármi is legyen az eredője a szőrös családtag nevelésének, a vállalatok igyekeznek megfelelni az újszerű igényeknek.

A hotelben ember és állat is érezze otthon magát

Nyugat-Európa legtöbb országában nem jelent gondot kutyával szállást foglalni, a legtöbb nagyvárosban a városközpont 4-5 csillagos szállodáiba is lehet kutyás foglalást leadni. Olaszország híresen kutyabarát, Hollandia kicsit más, ott a nagytestű kutyákkal már nehezebb megszállni, 9 kiló fölött sokszor visszadobják a foglalást, akkor is, ha kutyás szállodaként hirdetik magukat.

Matthew W. Schuyler, a Hilton-csoport globális márkaigazgatója úgy véli, manapság már nem elég, ha egy hotel csak megtűri az állatokat, ehelyett teljes mértékben állatbarátnak kell lennie. A 19 brandet és 7000 szállodát tömörítő konglomerátum egyik prémiummárkájánál, a Canopy by Hiltonnál nemrég bevezették a „Mancsok a szomszédban” programot, ez a kezdeményezés magában foglalja a kutyaágyhoz, a táphoz és a jutalomfalatokhoz való hozzáférést, de abban is segítenek a gazdáknak, hogy az adott lokáción milyen állatbarát tevékenységek elérhetők a közelben.

Két másik brandjük, a Homewood Suites by Hilton és a Home2Suites by Hilton amerikai és kanadai egységeiben a vendégek hozzáférnek a Mars Petcare digitális szolgáltatásához is, amelyen keresztül szakértők segítenek megválaszolni az utazás során felmerült kérdéseket a kisállat esetleges egészségi és viselkedési problémáit illetően.

De nézzünk egy ennél előkelőbb példát is!

A londoni, ötcsillagos The Egerton House Hotel már a szobafoglalás után elküldi e-mailben a formanyomtatványát, hogy felmérhesse a négylábú családtag személyes preferenciáit. Külön „pet concierge” munkatárs foglalkozik ezzel, aki felel a teljes szolgáltatáscsomagért.

Hogy ez mit tartalmaz? Természetesen a masszázzsal felturbózott kutyakozmetikai kezelések mind adottak, a kutyusoknak továbbá saját játékok, hímzett törülköző és spéci kutyakaja is jár. De az étkezőben a gazdájuk mellett ők is elkölthetik az ötórai teát: többek közt csirkemájas fasírt, répás cupcake és édességek várják őket, amelyeket egy „dogtinivel” öblíthetnek le, azaz olajbogyós Martini helyett pulykahús-díszítéses házi tyúkhúslevest kapnak.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogyaz élelem változására, a szokatlan ételekre, alapanyagokra a kutya gyomra rosszabbul reagál, mint az emberé, így a négylábúaknak szánt menü összeállításánál különösen figyelnie kell erre a szállodáknak.

A gasztronómiai kényeztetésében egyébként elég sok cég lát újabban fantáziát, a brit és ír Michelin-csillagos éttermeknek beszállító London Fine Foods Group kifejezetten kutyáknak készített tokhalkaviárt, amelyet Dogviarnak neveztek el. Az amerikai PetWineShop folyékony táplálékkiegészítőket gyárt állatoknak, legnépszerűbb termékeik a „kutya- és macskaborok” – előbbi fő alkotóeleme az alaszkai tőkehalolaj, utóbbié a macskagyökér.

De roppant népszerű kezdeményezés volt, amikor 2021 tavaszán a neves táskatervező, Anya Hindmarch az elegáns londoni városrészben, Belgraviában nyitott pop-up boltot kutyáknak. A csemegepult roskadozott a marhapástétomtól és a kacsakolbásztól, az öt hét alatt 3000 négylábú fordult meg az A. Houndmarch nevű üzletben, amelynek természetesen volt marketingcélja is: közelebb kerülni a kutyatulajdonosokhoz az embereknek szóló termékeikkel.

Ha divatosabban jár a kutya, mint mi, akkor hozzá fogunk öltözni

Egy amerikai piackutató cég felmérése szerint a globális, kisállatokhoz kapcsolódó termék- és szolgáltatáspiac 2025-re 99 billió forintra fog nőni, amelynek egytizede csapódik majd le a luxusszektorban. Ha megnézzük az árakat, látjuk, hogy ez könnyen össze fog jönni.

Egyrészt egyre inkább megjelentek azok a kisebb gyártók, amelyek célzottan a kutyáknak és a macskáknak terveznek stílusos termékeket. Ahogy a Pagerie nevű manufaktúra tulajdonosa mondja, vállalkozását a hiány szülte, ugyanis azt tapasztalta, hogy a jól öltözött nők és férfiak a szettjükhöz egyáltalán nem passzoló pórázon sétáltatták az ebeket, és nem látott erre semelyik gyártó részéről sem reakciót. Nyakörveit, hevederjeit és pórázait ugyanabból a borjúbőrből készíti, mint az Hermés a Birkin táskáit, a fém alkatrészek pedig olyan prémium rozsdamentes acélból vannak, amelyeket a luxusjachtokhoz is használnak;

egy komplett szett több mint félmillió forintba kerül így.

Szintén neves brand a Poldo Dog Couture, amely előszeretettel áll össze neves divatcégekkel. Jelenleg a nápolyi Rubinaccival és a Monclerrel közös darabjait lehet kapni, egy kis testű fajtára való pufi mellény 180 ezer forintba kerül. De szinte minden nagy divatcégnek van már kutyavonala is, legyen szó az Hermésről (itt egy nagyobb fajtára passzoló esőkabát félmillió forint), a Gucciról, a Pradáról, a Louis Vuittonról, a Versacéról vagy a Diorról – egy kis testű kutya szállítótáskája 1,3 millió forint körül van a francia divatháznál.

Bár a legtöbb brand első számú preferáltjai a különböző kutyafajták (azokon belül is az ölebméretűek), azonban a macskáknak és már a lovaknak sem kell szomorkodniuk – utóbbiaknak most rukkolt elő saját kollekcióval a Hugo Boss. A kutatások azt mutatják, hogy a divatozó kutya mögött a gazda sem akar lemaradni, bár tízből heten előbb engedik meg a luxuskodást a kedvencüknek, mint önmaguknak. Ez így van az alsó középosztálynál is, a kutyatulajdonos inkább kevesebbet költ magára, csak a szőrös családtag ne érezzen semmit a megélhetési válságból.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Juan Naharro Gimenez/Getty Images)

