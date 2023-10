Meghalt Piper Laurie, az 1970-es évek egyik legünnepeltebb filmcsillaga

Piper Laurie menedzsere, Marion Rosenberg megerősítette a hírt a Varietynek, miszerint a színésznő meghalt. Azt írta:

egy csodálatos ember volt, és korunk egyik legnagyobb tehetsége.

Laurie első Oscar-jelölését az 1961-es klasszikus drámában, a The Hustlerben Paul Newman mellett nyújtott alakításáért kapta, amelyben egy alkoholistát játszott, aki emlékezetesen azt mondta Newman karakterének: „Nézd, nekem is vannak gondjaim, és azt hiszem, talán neked is vannak gondjaid. Talán jobb lenne, ha békén hagynánk egymást.”

Kamerák mögül a filmvászonra

Karrierje elején a Universal Studiosnál szerzett állást háttérmunkásként, tehát főképp stúdiókban dolgozott, de ezt nem szerette. Egy későbbi nyilatkozatában úgy fogalmazott:

Gyűlöltem a munkámat.

Azonban hozzátette, hogy a rendszeres munka segített neki a fejlődésben, és kikövezte útját „a még kielégítőbb projektek felé”.

1961-es debütálása azonnal hatalmas sikert hozott Laurie-nek. Ezt követően – nem hivatalosan ugyan, de – visszavonult, hogy családot alapítson, és csak az 1970-es években tért vissza a szakmába.

Akkor azonban egyből Oscar-jelölést érő alakítást tett a Carrie és a Children of a Lesser God című filmekben.

Színházi és sorozatszerepei is voltak, de leginkább a filmek világában ismerték el színészi tehetségét.

Utolsó filmes szereplései közé tartozott a Eulogy (2004), amelyben egy diszfunkcionális család matriarchájaként tűnt ki, a The Dead Girl, amelyben egy kegyetlen anyát játszott, a Hounddog, amelyben a megerőszakolt Dakota Fanning szigorú nagymamáját alakította, és a Hesher, amelyben emlékezetesen ivott együtt a Joseph Gordon-Levitt által alakított idegennel, aki beédesgeti magát a háztartásába.

A magánélete nem volt ilyen sikeres

1962-ben házasodott meg, de húsz év házasság után mégis különvált útjuk férjével, Joe Morgenstern amerikai író és filmkritikussal. A kapcsolatukból egy gyerek született.