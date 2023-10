Meghalt az egykori Playboy-modell, Balotelli korábbi barátnője

38 éves korában meghalt a Playboy-modellként is dolgozó Tabby Brown, aki korábban Mario Balotellivel, illetve a Chelsea labdarúgójával Raheem Sterling-el is randizott.

A dél-londoni színész-és táncosnő, aki a brit Nagy Ő-ben is szerepelt, a Cosmopolitan és az ELLE modellje os volt, és randizott korábban Raheem Sterling és Mario Balotelli focistákkal.

A halálhírét korábbi menedzsmentje erősítette meg a Sunnak, de halál okát egyelőre még nem közölték.

A rajongókat és a zenei sztárokat is megdöbbentette az eset, ők közösségi médiában tisztelegtek Tabby előtt.

A modell még 2011-ben járt Mario Balotellivel összesen hét hónapon keresztül, majd később 2016-ban Raheem Sterlinggel is randizott.

Tabby ezenkívül több zenei klipben is feltűnt Snoop Dogg, Dizzee Rascal és B.O.B. mellett is, de egy diplomát is szerzett marketingből.