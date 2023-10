Fekete Pákó sikeres magyar állampolgársági vizsgát tett

Lapite Oludayo, vagy ahogy mindenki ismeri, Fekete Pákó lapunknak megküldött üzenetében számolt be róla, hogy sikeres magyar állampolgársági vizsgát tett.

Eljött végre ez a nap is! Több mint tíz év után vettem a bátorságot, és folytattam a megkezdett állampolgársági vizsgát. A sok tanulásnak meglett a gyümölcse, és szeptember 20-án sikeresen letettem az írásbeli után a szóbeli vizsgát is. A bizottság is megjegyezte, hogy látszik a sok munka, és biztosan a könyvből is sokat tanultam. A tudás mellett a szerencse is mellém állt, mert az egyik kedvenc tételemet húztam, amiben a Himnusz – amit büszkén el is énekeltem a bizottságnak –, a hungarikumok és a honosítás voltak