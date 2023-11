Hujber Feri: Már egy éve nem füvezek, jófiú lettem

Hujber Ferencet nyáron sikerült hazacsábítania a Bánfalvy Ági – Horváth Csaba házaspárnak, ugyanis felkérték, hogy szerepeljen a Funny Money című vígjátékban. A szerep elvállalásához a színésznek hatalmas átalakuláson kellett átmennie – írja a Bors.

Hujber az elmúlt egy évben teljesen megújult fizikálisan és szellemileg is, aminek része volt, hogy letette a drogot.

Ez egy folyamat eredménye. Tudatosan készültem a visszatérésre, ezért fizikailag, szellemileg és lelkileg is dolgoztam magamon. Már egy éve nem füvezek, jófiú lettem, vigyázok az egészségemre minden téren. Jól tudok aludni, jó a kedélyem is. A mozgó meditáció az egyik módszerem, naponta tizenöt-tizenhat kilométert gyalogolok. Emellett gyerekkorom óta ott van a böjt a megtisztuláshoz. Most is naponta csak egyszer eszem, és mintegy tizennyolc órát szánok a megtisztulásra