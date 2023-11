Megvehető a Lamborghini, amit Leonardo DiCaprio összetört A Wall Street farkasában

Korábban elárverezték már azt az autót, amely épségben maradt a forgatáson, de most úgy tűnik, hogy az összetört járgányra is ugyanez vár. Az autót Leonardo DiCaprio, 2013-as sikerfilmje, A Wall Street farkasa kedvéért törték össze, hogy ne rontsák a film minőségét.

Az 1989-es Lamborghini Countach 25th Anniversary ride is csatlakozik a Bonhams|Cars kínálatához az On the Grid kiállításon a The Abu Dhabi Auction című aukcióhoz a jövő hónapban – írja a TotalCar.

Az autót 1,5–2 millió dolláros becsült értéken kínálják és „forgatási állapotban” van, ami azt jelenti, hogy kissé összetörték a forgatáson, de ez egy évtizeden át megmaradt. Külön érdekes, hogy a 25. évfordulóra készült modellből összesen csupán 658 darabot gyártottak.

A forgatás alatt egy második Lamborghinit is béreltek, hogy tartalék autóként szolgáljon, de az csak néhány másodpercig volt látható a vásznon.

A szerencsés vásárló a film négy legikonikusabb jelmezének egyikét, egy rendezői széket és egy tapsikolótáblát – mindkettőt Scorsese, Leo és Margot Robbie dedikálta –, néhány kapucnis pulóvert, egy DVD-t a filmről, valamint hitelesítő leveleket is kap.

Íme a jelenet, amiért össze kellett törni az autót: