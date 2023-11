Ártatlannak vallotta magát Tupac Shakur feltételezett gyilkosa

Immár 26 éve, hogy Tupac Shakurt lelőtték. A rajongók szemében felcsillant a remény, hogy végre megoldódhat a rejtélyes eset, azonban feltételezett gyilkosa ártatlannak vallotta magát. Davis ellen szeptemberben emeltek vádat, és a rendőrség azt állítja, hogy a lövöldözést az unokaöccsével együtt tervelte ki, miután egy kaszinóban összevesztek Shakurral − írja a BBC.

Egy sajtótájékoztatón, amelyet nem sokkal Davis letartóztatása után tartottak, a rendőrség megmutatta a szálloda biztonsági kameráinak 1996. szeptember 7-i felvételeit, amelyeken több férfi látható, amint rugdosnak és ütnek egy férfit, akit Orlando Andersonként, a gyanúsított néhai unokaöccseként azonosítottak.

A rendőrség szerint ez vezetett végül Shakur megtorló lövöldözéséhez, amikor az autójában várakozott a piros lámpánál.

Shakur hat nappal később a kórházban meghalt.

A rendőrség azt is közölte, hogy Davis egy meg nem nevezett társától kapta a fegyvert, aki arról is beszélt, hogy ő ült abban a járműben, ahonnan a lövések eldördültek. Az a három férfi, aki a lövöldözés idején Davisszel együtt ült az autóban, köztük az unokaöccse is, azóta mindannyian meghaltak.

A hatóságok nem közölték, valójában ki sütötte el a fegyvert.

Tupac Shakurt széles körben a hiphop egyik legnagyobb előadójaként tartják számon.

Több mint 75 millió lemezt adott el világszerte, és olyan slágerekkel aratott sikert, mint a California Love, az All Eyez On Me vagy a Changes.

Júniusban a rapper posztumusz csillagot kapott a hollywoodi Walk of Fame-en.