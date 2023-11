Tragikusan fiatalon halt meg az ausztrál X-faktor egykori döntőse

Az ausztrál X-faktor döntőjéig is eljutott énekes, színész és író, Johnny Ruffo 35 évesen halt meg agydaganatban. Családja és barátai gyászolják a fiatal tévés sztárt.

Pénteken halt meg Johnny Ruffo, az ausztrál énekes, színész, aki még 2011-ben az ausztrál X-faktor harmadik évadában robbant be a köztudatba. Családja és barátai is vele voltak a tragédiakor, a férfi mindössze 35 éves volt.

2017-ben diagnosztizáltak nála agydaganatot, miután a sztár több, rákkal kapcsolatos szervezet támogatásához járult hozzá, és igyekezett minél inkább felhívni az ausztrálok figyelmét a betegség súlyosságára – írja a BBC.

Párja, Tahnee Sims a férfi halálát követően megosztott egy bejegyzést Instagram-oldalán, melyben úgy fogalmazott:

Végig olyan keményen küzdött, amennyire csak tudott. Csodálatos lélek volt, aki még sok mindent adhatott volna a világnak.

Johnny Ruffo a nyugat-ausztráliai Perthben született, és betonozóként dolgozott, mielőtt 2011-ben jelentkezett volna az X-faktorba. Utána több kislemezt adott ki, megnyerte a Dancing with the Stars egyik szezonját, és három évig játszotta Chris Harringtont a Home and Away-ben.

Ruffo a 2017-es diagnózis után felfüggesztette karrierjét. Két év kezelés után állapota javult és úgy tűnt, teljesen meggyógyulhat, de 2020-ban visszatért a rákja.

Egy tavalyi interjúban Ruffo felfedte, hogy a prognózisa véglegessé vált.

Elolvastam a diagnózisomat, azt írta, hogy még 3 évem van, ami bizonyos szempontból bizakodással tölt el. Most az a célom, hogy minél több embernek segítsek

– nyilatkozta korábban Johnny Ruffo.