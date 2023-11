Felpörögni látszik a márkás luxuslakások építése Kelet-Közép-Európában

Az eddig jobbára Amerikában, valamint a Közel- és Távol-Keleten hódító trend a mi régiónkba is megérkezett, és valószínűleg számos nagy ingatlanberuházásnak tudnak majd még örülni a logós lakásokra fogékony jómódúak. Egyelőre a Balkán viszi a prímet itt a közelünkben, de az már jelent valamit, hogy Bécsben is megjelentek az első fecskék, utat mutatva ezzel Prágának, Pozsonynak és Budapestnek is.

Korábbi cikkünkben már részletesen bemutattuk az általunk csak márkázott / márkás lakásoknak fordított branded residence-ek műfaját és e különös, jelenleg a legválságállóbbnak tartott ingatlanfejlesztési trend irányait, így mindenképpen érdemes hozzáolvasni, mivel ebben az írásban csak azt nézzük meg tüzetesebben, milyen újdonságok várhatók a régióban a korábban már említett példák mellett. A térségben egyelőre nem kell arra számítani, hogy híres autógyártók, illetve divat- vagy ékszercégek logójával ellátott társasházak épüljenek, eddig csupán a szállodaláncok és az őket az adott országokba behozó vállalatok látták meg a potenciált e szegmensben.

Szemlátomást ez egy minden fél számára win-win szituáció: a hotelbrandek bővítik a portfóliójukat, és a licence díjjal még egy bőrt le tudnak húzni a jól felépített márkanévükről, az ingatlanberuházó meg egy limitált, a piacon kiugró terméket tud fejleszteni a segítségükkel. A vásárló pedig abban bízhat, hogy befektetése kevésbé lesz kitéve az adott ország ingatlanpiaci és inflációs változásainak, válságos időben minimum értékálló, de inkább -növelő invesztíciós eszközbe teszi a pénzét. A Dream Estates Croatia ingatlanközvetítő cég tulajdonosa szerint egy olyan piacon, ahol több luxushotel mellé is fejlesztettek lakásokat, ezen ingatlanok egy sima lakáshoz képest 30-54 százalékkal is drágábbak tudnak lenni.

Ahol pedig csupán egyetlen ilyen fejlesztés van, akár a piaci ár dupláját is el lehet kérni.

Azonban nem feltétlen kötelező eme ingatlanokba beköltözni, számos példa van arra, hogy a vásárlótól a szálloda jó áron visszabérli a lakást, így a hotel is busás haszonra tesz szert a rövid távú kiadás menedzselésével, amelynek plusz hozadéka, hogy a kínálatában lesznek kifejezetten nagy alapterületű, apartman jellegű lakosztályok is. És még a helyi lakos is profitál ezen ügyletből, hiszen e fejlesztések valamelyest hozzájárulnak a városimázs erősítéséhez, azaz a legtöbbet költők térképére is felkerülhet az adott desztináció, aminek a helyi vállalkozások is örülhetnek.

Persze, be is lehet életvitelszerűen költözni, amennyiben az ember a mindennapjaiban is igényli egy luxusszálloda szolgáltatásait, illetve, ha trófeaként szeretné mutogatni az otthonát, bízva abban, hogy a márka presztízséből valami rá is átragad.

Ahol államérdek, hogy luxusmárkája legyen egy lakásnak

Montenegró az első ország Európában, amely kifejezetten ösztönzi a négy- és ötcsillagos hotelek fejlesztőit, hogy egy nemzetközi hotellánc égisze alatt lakásokat is építsenek a szálloda mellé. 2013-ban ugyanis a Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium felterjesztésére a kormány életbe léptetett egy olyan törvényt, amely lényegében a fentebbi üzleti modellt pártolja adókedvezményekkel megspékelve. A Balkán-félsziget pánszláv luxusmagazinja, a The Collection szerint ez a rendelet alapozta meg, hogy a kis délszláv állam helyet tudjon magának csinálni a nemzetközi turisztikai piacon.

A luxushotel fejlesztések rengeteg munkahelyet teremtettek, illetve egyúttal az országot is beárazták. A Tivat városában létrejött Porto Montenegro luxusnegyednek, kivált az IHG Hotels&Resorts üzemeltette Regent hotelnek és a hozzá tartozó lakásoknak köszönhető, hogy az adriai térség legolcsóbb négyzetméter árai egy évtized alatt nagyot fordultak, és manapság már az egész keleti parton ez az egyik legdrágább lokáció.

Jelenleg az ország az északi részt szeretné e minta nyomán felfejleszteni, ahova síparadicsomokat álmodtak meg. A Sotheby's International Realty montenegrói képviselete már árulja is az Accor-csoporthoz tartozó Swissotel szállodalánc égisze alatt épülő lakásokat: egy 61 négyzetméteres, két háló- és két fürdőszobás lakás 121 millió forintba kerül Kolasin városkában, azaz közel kétmillió forintot kérnek egy négyzetméterért, ami még Budapesten is kirívó.

Az igazán hatalmas attrakció azonban a vadonatúj Janu Hotel lesz a budvai partszakaszon: ennek a hotelláncnak ugyanis jelenleg még egyetlen egysége sincs nyitva, a tervek szerint ez lesz az első európai épületük, ami a jövő évtől várja a nyaralókat és a vevőket. (A jövőbeli láncolat a világ egyik legmenőbbjének tartott Aman szállodalánc kistestvére, és már biztos, hogy Montenegróban lakásokat is fejlesztenek.) A szintén az Accor-csoporthoz tartozó Mövenpick brand pedig a Kotori-öbölben lát fantáziát, a szálloda mellé ott fejleszt lakásokat.

Horvátország mögé a Császárváros is felzárkózik

A legtöbb megvalósult vagy tervezett projekt a horvát tengerpartot célozza, a korábbi cikkünkben említett példáink mellett muszáj idevennünk a Kempinski adriai klaszterének Savudrijában lévő szállodáját, ahol számos luxusvillát is felhúztak a terebélyes resort főépülete mellé. Zára városában a Falkensteiner láncolat épített lakásokat, 2025-ben pedig a déli országrészben is lesz mód ilyesmi ingatlanvásárlásra: a Dubrovnikhoz közel eső Kupari-öbölben a Four Seasons nyit hotelt és kínál majd megvételre privát ingatlanokat.

Bulgáriában az Accor-csoport két fejlesztést is bejelentett, bár a szófiai Swissotel és a szállodához tartozó 80 luxuslakás jelentős csúszásban van, ugyanis kezdetben 2018-ra ígérték az átadást. A bolgár hegyvidéken a szintén Accor-márka Pullman nyit majd szállodát és kínál lakásokat Szamokov településen – természetesen a tulajdonosok a hotel golfpályájára is bejáratosak lesznek.

Albánia első márkás lakótömbfejlesztése 2028-ra várható, a helyi Marriott Residences 160 lakást foglal majd magában, és a beruházástól azt is várják, hogy Vlora város szerepét megerősítse az Adriai-tenger életében, mint turisztikai desztináció és az albán gazdaság egyik motorja.

Bécs fejlesztése azonban leiskolázza a régiót, hiszen a Ring mellett egy igazi nagyágyú, a Mandarin Oriental nyit szállodát a tetőterében 25 lakással. Az állandó lakóknak nemcsak 24 órában lesik majd minden kívánságát – vagy ahogy a hotel fogalmaz: segítenek a mindennapok menedzselésében – de privát könyvtár és tárgyalók is a rendelkezésükre fognak állni. Sietni kell annak, aki ellenben az Almanac láncolat bécsi hoteljében szeretne még lakáshoz jutni, hiszen a 6 lakás felét már eladták, de az Arany Dália, a Kecses Orchidea és a Fehér Jázmin névre keresztelt ingatlanok még vevőre várnak: olyanra, aki ki tudja csengetni a 2,8-4,9 milliárd forint közötti vételárat.

Ezzel szemben Magyarországot illetően egyetlen piaci pletykát sem hallottunk, hogy valami ilyesmi, nemzetközi brand kontrollálta fejlesztés készülődne idehaza.

