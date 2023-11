Ezek idén a világ legdrágább adventi naptárjai, másfél millió forintos is van köztük

Elmúltak már azok az idők, amikor az ember örült, ha a szupermarketben talált végre egy fizimiskájában is kreatívabbra sikerült adventi naptárt, amelyről nem üvöltött, hogy bizony a gyártó elsősorban gyerekeknek szánta azt. Manapság se szeri, se száma az opcióknak, boldog-boldogtalan előrukkol a saját verziójával akár már október elején, hiszen ezen a piacon a verseny tényleg nagy.

Ma már nem muszáj hizlaló csokival sem tömnie magát az embernek, ha szerencséje van, akár egy drágább kozmetikumot, illatgyertyát, igazából a fáról egyáltalán nem hiányzó karácsonyfadíszt vagy akár egy ékszert is kibonthat mindennap – bár az is igaz, hogy újabban már öt- vagy tizenkét napos adventi kalendáriumokat is piacra dobnak, hogy az ár ne legyen túl elszállt, ami, lássuk be, kissé a keresztény tradíció kapitalista megerőszakolásának tűnik.

Persze az is furcsa, hogy sokan a menekült családban, egy istállónak használt barlangban világra jött Názáreti Jézus születésnapját akképp tartják méltóképp megünneplendőnek, hogy – mondjuk – adományozás helyett beszabadulnak egy luxusáruházba hadd szóljon, amíg kitart a büdzsé alapon. Érdekes kontraszt. De vissza a lelki elcsendesedés, az advent időszakába! A sok találó példából az itt bemutatott nyertesek kategóriájuk legjobbjai, zömében diétázóknak is tökéletes alternatívák.

Egy szépségápolási naptár mind felett

Az adventi naptárak között a hagyományos csokis kategória mellett az arckrémeket, rúzsokat és parfümöket rejtők viszik a prímet. Ezek ugye elég kicsik – pláne, ha teszterméretben kerülnek be – és roppant változatosak, nem merül ki annyiban a különbség, hogy hóember vagy karácsonyfa formájuk van-e, mint a bonbonoknál. Rengeteg cég repült már rá erre az ötletre a középkategóriás márkáktól a luxusszektorig, ezek a brandek évről évre előrukkolnak egy kissé módosított verzióval. A legdrágábbak hagyományosan a parfümérialáncoknál is megtalálható mainstream luxusmárkák beautynaptárjai.

Százezer forint feletti árfekvésre lehet számítani idén az Yves Saint Laurent, a Giorgio Armani, a Jo Malone, a Molton Brown, az Acqua di Parma, a La Mer, a Penhaligon’s vagy a Sisley Paris kalendáriumának esetében is, de vannak olyan gyártók, akiknek bár ez lenne a szintjük, mégis feljebb pozicionálják magukat. Így tett a Christian Louboutin, a Guerlain vagy a Maison Francis Kurkdjian is, ezeknek az ára a 200–400 ezer forint közötti tartományban van.

Külön említést érdemelnek ebben a szegmensben a luxusáruházak saját naptárjai, amelyekbe a forgalmazott márkáik kisebb kiszerelésű termékei közül válogatnak. Idén a Harrods 12 napos parfümválogatása nyert, amelyért jelenlegi árfolyamon 377 ezer forintot kell fizetni. Szintén jegyezzük meg, hogy a Vogue magazin amerikai kiadása is beszállt a naptárbizniszbe, a több mint 130 éves divatlap 20-as, 30-as évekbeli címlapjaival díszített ablakok rejtik a piperecikkeket.

A mezőny idei nyertese árfronton azonban idén is a Dior. A francia divatház a 227 ezres „olcsóbb” naptárja mellett piacra dobott egy 1,2 millió forintos verziót is tavalyhoz hasonlóan. Egy évvel ezelőtt kisebb botrány alakult ki a termék körül a social mediában, többen úgy vélték, hogy a manzárdos ház alakú díszdobozban érkező válogatás messze nem éri meg ezt a csillagászati összeget. A brit Harper’s BAZAAR szerint a szett idén luxusabb lett, mint tavaly, nézzük hát, mi került bele!

A csupán limitált darabszámban legyártott Trunk of Dreams (Az álmok utazóládája) nevű naptár doboza fából készült (az olcsóbb verzió természetesen papírból van), amelyet szövettel borítottak be, a csomagolás a divatház első üzletét formázza a párizsi Avenue Montaigne 30-as szám alatt, amelyet még a névadó-alapító, Christian Dior nyitott. A fiókokban Dior sminktermékek, parfümök és illatgyertyák bújnak meg. A dobozért várólistára kellett feliratkozni a cég weboldalán (ahonnan már le is szedték, mivel nyilván elkapkodták), esetleg még a Harrodsban lehet megpróbálni, a londoni áruház ugyanis kizárólagosságot kapott a fizikai forgalmazására.

Kristály-Disney-figurák vagy bonbonválogatás egy vagyonért?

A patinás brit porcelánmanufaktúra, a Wedgwood 370 ezer forintért dobta piacra adventi naptárját, amely egy György korabeli házat formáz, mind a 24 nap pedig egy porcelán karácsonyfadíszt rejt. A Swarovski idén a Walt Disney-vel állt össze, adventi naptárja a hollywoodi filmstúdió alapításának 100. évfordulóját ünnepli. Az ékszerdoboz alakú naptár 22 napja többek közt Disney-figurás kristály karácsonyfadíszeket rejt 480 ezer forintért.

Az osztrák kristálygyártó a maradék napokra ékszereket is elrejtett a dobozban, de idén az első hely valószínűleg a Carolina Bucci márkáé, amelynek adventi naptárjából minden reggel kihámozható egy 18 karátos arany- vagy ásványgyöngy, karácsonyra így pont fel lehet fűzni a karkötőt 457 ezer forintért.

A cikk végére pedig ne hagyjuk ki az egyébként az adventi naptárakban hagyományosan legjobb dolgot: hogy amit találunk bennük, azt meg is lehet enni. Végigböngésztük a világ vezető bonbonmanufaktúráit, az árversenyben azonban idén az ausztrál Haigh’s Chocolates nyert, 24 napos luxus adventi kalendáriumuk 550 ezer forintba kerül, azaz egyetlen bonbon közel 23 ezer forintba fáj. Megnéztük tüzetesen a hatféle ízt, egyiknek az alapanyagai közt sincs olyan, amely a méregdrága árat megindokolná.

Ehhez képest kifejezetten baráti a Cask Explorers márka adventi whiskyválogatásainak legdrágábbika. A veretes fadobozban 25 idős és ritka skót nedű rejtőzik, köztük egy 50 és egy 55 éves tétellel. Ezeket alapul véve lehet, kifejezetten megéri a Hanky Panky csipkebugyikkal megtömött 24 napos kalendáriumát venni a szerettünknek, mindössze 285 ezer forintért.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: A Swarowski idén a 100 éves Disney-vel fogott össze. Fotó: Swarowski)