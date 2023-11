A Revolut is ellátogat a jubileumi Sziget fesztiválra

Együttműködést jelentett be a Revolut és a Sziget, mely szerint a globális pénzügyi alkalmazás jegyfizetési technológiájával támogatja a 2024-es fesztivált, valamint számos különleges ajánlatot és aktiválási lehetőséget is biztosít a látogatók számára.

2024 nyarán rendezik meg a 30. jubileumi Sziget Fesztivál, amire az early bird jegyek már el is fogytak. Azonban a Revolut és a Sziget együttműködésének köszönhetően azok is vásárolhatnak kedvezményes jegyeket, akik lemaradtak a korai jegyvásárlás időszakáról.

A Black Friday hétvégéjén, november 24–26. között a Sziget rajongói még egy esélyt kapnak arra, hogy a lehető legjobb áron vásároljanak 2024-es bérleteket.

A Revolut Black Friday Flash Sale kizárólag a 35 millió jelenlegi és új revolut-ügyfél számára érhető el.

Ezen felül minden új Revolut-ügyfél, aki a Revolut Pay használatával fizet, további 20 euró pénzvisszatérítést kap.

„A jövő évi Sziget iránt már most hatalmas az érdeklődés. Úgy gondoljuk, hogy ez jól tükrözi azt a sok változást, amit idén végrehajtottunk, és amit jövőre is folytatni fogunk. Annak érdekében, hogy megfelelhessünk a nagy keresletnek és első rangú fizetési megoldást biztosíthassunk rajongóinknak itthon és a világ minden táján, megbízható megoldásokra van szükségünk. Ezt biztosítja számunkra a Revolut partnersége” − fogalmazott a Sziget főszervezője közleményében.

2023-ban a Sziget komoly fejlesztéseket vitt végbe számos területen, és ennek is köszönhetően már most látszik, hogy nagy az érdeklődés a következő évi fesztiválra. A szervezők a 30. Szigetre is terveznek további fejlesztéseket, a Revolut–Sziget-együttműködés a fizetési megoldások terén jelent nagy előrelépést.