Több mint 100 millió forintért bocsátják árverésre Diana hercegné ruháit

1981-ben viselte Diana walesi hercegné azt a krepp fodrozott blúzt, amely most árverésre kerül a Julien’s Auctions által. A blúzt David és Elizabeth Emanuel tervezők szabták, akik később Diana esküvői ruháját is készítették.

1981-ben jegyezte el egymást Diana hercegné és – akkor még – Károly herceg. Ezt az alkalmat meg is örökítették, amelyhez egy különleges rózsaszín-fehér krepp fodrozott blúzt tervezett a hercegnének David és Elizabeth Emanuel tervezőpár. A blúzt – több más híresség ruhadarabja és használati tárgya mellett – most árverésre bocsátja a Julien’s Auctions – írja a The Guardian.

A ruhadarab értékét 80 ezer font (35 millió forint) körülre tették.

Diana azon estélyi ruhája is előkerül majd az árverésen, amit 1985 áprilisában viselt Firenzében. A balerinaszoknyával ellátott ruhát egy marokkói származású divattervező, Jacques Azagury tervezte, és becsült értéke 160 ezer font (70 millió forint).

Audrey Hepburn és Carrie Bradshaw értékeit is kalapács alá vetik

Hollywoodi sztárok ruhái és használati tárgyai is árverésre kerülnek december közepén, köztük egy Givenchy ruha is, melyet még Audrey Hepburn színésznő viselt a Charade című 1963-as vígjátékban.

A ruhát 360 ezer fontra (157 millió forint) becsülték.

Carrie Bradshaw – akit Sarah Jessica Parker alakít a Szex és New York című sorozatban – méltán népszerű Apple PowerBook G3 laptopja is árverésre kerül, amit a karakter számtalanszor használ a sorozat különböző epizódjaiban. A számítógép értékét 1100 fontra (480 ezer forint) becsülték.