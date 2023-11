Kendőzetlenül tárja fel a brit királyi család „végjátékát” ez az új könyv

A brit királyi család sok írót megihlet, és ez nem volt másképp Omid Scobie esetében sem. A 42 éves újságíró azonban annyi újítást vitt a királyi családról szóló könyvek világába, hogy az ő fókusza leginkább a család „sötét oldalán” volt.

Az Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival többek között elmeséli, hogyan is reagált a királyi család a három évvel ezelőtti Black Lives Matter-mozgalomra: röviden, sehogy – írja a Page Six.

A szerző állítása szerint a királyi család úgy döntött, teljesen távol tartja magát a témától, annak ellenére, hogy tisztában voltak vele, mekkora tömegeket mozgósított az eset nemcsak Amerikában, hanem világszerte is. Úgy fogalmazott,

amióta a királyi családdal foglalkozom, többször is meglepve tapasztaltam, mennyire blazírozott a palota hozzáállása bármilyen, rasszizmust vagy kisebbségeket érintő problémával kapcsolatban.

Hozzátette, a királyi család egy olyan témát hagyott teljesen figyelmen kívül, amit nehéz volt nem észrevenni, ugyanis London utcáin is kitörtek zavargások a rendőri brutalitással szemben. Kiemelte, hogy a palota rendszerint távol tartja magát minden olyan témától, amelyet politikai indíttatásúnak érez, azonban ez esetben a BLM támogatása Nagy-Britannia esetében csupán a rasszizmus elleni fellépést jelentette volna.

Meghan Markle drámája

A kérdéskörön belül felvetődik Harry herceg feleségének, Meghan Markle-nek a bőrszínproblémája, amiről az uralkodócsalád nagy része nyilvánosan is kifejtette nemtetszését. Markle meghívást kapott Oprah műsorába is, ahol elmondta, rengeteg rasszista megjegyzés érte a királyi család tagjaitól – saját, majd később kisfia bőrszínét illetően is.

Omid elárulta, a sussexi hercegné több privát levelet is váltott – akkor még – Károly herceggel, amiben elárulta, kik is pontosan azok a személyek, akik bántó megjegyzéseket tesznek az ő és kisfia bőrszínére. A palota nem engedélyezte, hogy a szerző a személyek nevét nyilvánosságra hozza, de spekulációk szerint az egykori uralkodóról, II. Erzsébetről és néhai férjéről, Fülöp hercegről lehet szó.