Végstádiumú rákkal küzd Shannen Doherty, de a legjobb még hátravan számára

Shannen Doherty, a Beverly Hills 90210 Brenda Walsha végstádiumú rákkal küzd, amelyet még 2015-ben diagnosztizáltak nála. A halálos betegség ellenére a színésznő továbbra is életigenlő életet él, és azt állítja, a legjobb napjai még csak most következnek.

Az 1990-es években robbant be a tévéképernyőkre a Beverly Hills 90210 sikersorozat, amelyben Shannen Doherty alakította Brenda Walshot. A most 52 éves színésznő lassan tíz éve küzd rákbetegséggel, amely mára már a csontjaira is átterjedt, de nem hajlandó feladni a gyógyulás reményét.

Fotó: Mark Sennet / Getty Images Hungary

Nem végeztem az élettel, a szeretettel, az alkotással. Nem vagyok kész azzal, hogy a tetteimmel jobbra fordítsam a világot. Nem, még nem végeztem

– fogalmazott a People magazinnak, és hozzátette, nem akar meghalni.

A színésznő 2017-ben még azt posztolta Instagramján, hogy gyógyulási szakaszba lépett, azonban két évvel később a People bejelentette, a betegség újra visszatért. Végül 2020-ban tette közzé a hírt, hogy végstádiumú rákkal küzd.

Az emberek azt feltételezik, ez azt jelenti, hogy nem tudok járni, enni, dolgozni és a többi. Ez nem így van. Élénk vagyok, teljesen más lett az életszemléletem, folyamatosan előre akarok haladni és ameddig csak tudok, dolgozni akarok

– fogalmazott.

Bejelentette, memoárjellegű podcastet indít, amely karrierjéről, betegségéről és élete minden egyéb aspektusáról szól. A Let’s Be Clear with Shannen Dohertyt december 7-én mutatják be az iHeart Radióban.

A legjobb még hátravan számomra. Minden nap felkelek és imádkozom Istenhez. Hálát adok neki és kapcsolódom a nálam sokkalta nagyobb erőhöz. A hitem a mantrám

– zárta nyilatkozatát a színésznő.