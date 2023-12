Billie Eilish a coming outjáról: Nem volt nyilvánvaló?

Az énekesnő, aki még mindig csak 21 éves, de már hét Grammy- és egy Oscar-díjat nyert, nemrég kendőzetlenül beszélt egy interjúban az életéről és arról, hogyan viselte el a bulvármédia figyelmét ennyire fiatalon. Ebben az interjúban az is kiderült, hogy vonzódik a nőkhöz, amit most meg is erősített a Variety Hitmakers rendezvényén.