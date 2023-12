Úgy tűnik, végleges Stana Alexandra és Meggyes Dávid szakítása, a táncosnő már továbblépett. A jelek szerint Stana egyre több időt tölt Marics Petivel, akivel már a Dancing with the Stars forgatása alatt is jól kijöttek egymással.

A Blikk információi szerint Stana Alexandra továbblépett, és már nem szeretne visszatáncolni volt párjához, Meggyes Dávidhoz. A portálnak egy közös ismerős úgy nyilatkozott, hogy a táncosnő lezártnak tekinti a kapcsolatot, és inkább másokkal tölti a szabadidejét.

Alexandra új életet akar kezdeni Dávid nélkül. Dávid már a Dancing with the Stars döntőjére is úgy érkezett, hogy nem voltak egy pár, ám szerették volna elkerülni a találgatásokat, ezért jelent meg a nézőtéren. Szandi most magára koncentrál, és igyekszik minél több időt a családjával és mindazokkal tölteni, akik igazán közel állnak hozzá

– árulta el az ismerős a Blikknek. A táncosnőhöz többek között Marics Peti is közel állhat, ugyanis a Dancing with the Stars volt párosa feltűnően sok időt tölt együtt.

A műsor egyik stábtagja megerősítette, Stana és Marics között látszólag nagy az összhang, de azt egyelőre nem tudni, hogy kapcsolatukat magasabb szintre emelték-e.

Az biztos, hogy nagyon hamar egymásra hangolódtak, és Alexandra könnyen megtanulta kezelni Petit. Vannak közöttük gyengéd gesztusok, de hogy valóban több van-e közöttük barátságnál, arról nem beszélnek. Pedig összeillő páros

– mondta a stábtag.

(Borítókép: Stana Alexandra és Marics Peti a Dancing with the Stars 2023. december 2-i adásában. Fotó: TV2 Sajtószoba)