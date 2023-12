Tűz ütött ki Papadimitriu Athina házában

Kigyulladt Papadimitriu Athina háza vasárnap hajnalban. A Jászai Mari-díjas színésznő vasárnap hajnalban hatalmas zajra ébredt – szemlézte a hvg.hu a Borsnak adott nyilatkozatát. „Éreztem, hogy valami nagy baj van, azonnal kiugrottam az ágyból, mentem a hang felé.

A színművész elmondta, hogy nemrég megrendelte a Gondosórát, amelynek a segítségével beszélni tudott egy diszpécserrel, miközben párhuzamosan a tűzoltókat is hívta.

Így is hatalmas a károm, de konkrétumot majd csak a biztosító tud mondani. Cserélni kell a bojlert, a vezetékeket, s úgy néz ki, a kazánt is és mindent, amit a tűz tönkretett. Most napokig nem lesz áramom, így vizem se. Pár éve előrelátó voltam, és építtettem egy téglakályhát, hiszen én a kazánban is fával fűtök, amit most használok is, hogy ne fagyjanak el a csövek, a vezetékek. Szerencsére Elektra lányom három házzal odébb lakik, aludni átmegyek hozzá