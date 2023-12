Alec Baldwin felháborodott az élő állatok használatán egy betlehemes előadásban

Alec Baldwin felháborodását fejezte ki, hogy a mai napig élő állatokat használnak a Radio City Christmas Spectacular betlehemi előadásában – írja a Deadline.

A PETA nevében írt levelet James Dolan vezérigazgatónak, hogy fejezzék be a szamarak, tevék, és birkák „kínzását” a zenei műsorban. Hangsúlyozta, hogy az élő show-k károsak az állatokra, akiket „szűk teherautókon kell városról városra szállítani, miközben a kellékek között nyomorognak, majd az előadás alatt kellemetlen hangzavarnak és irritáló fénynek teszik ki őket”.

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy az idei bemutató legyen az utolsó, amely állatokat használ. A »Christmas Spectacular« már most is rendkívül tehetséges előadókat mutat be, és az ikonikus show állatmentessé tétele a modern korba hozná, és valóban a karácsonyi hangulathoz igazítaná azt