Meghalt Li Szun-kjun, az Élősködők színésze

Szongjunt egy parkban találták meg Szöul központjában, a férfi eszméletlenül feküdt egy autóban. Halálának oka egyelőre nem világos, de a rendőrség öngyilkosságra gyanakszik – írja a BBC.

A férfi ellen októberben eljárást indítottak tiltott droghasználatért, amit egy bár pincérnőjétől fogadott el. A férfi azt állította, nem tudta, hogy tiltott szert ajánlanak neki, ezért élt a lehetőséggel.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, köztük a marihuána használatával kapcsolatosak is, súlyos bűncselekménynek számítanak Dél-Koreában.

A marihuána fogyasztásáért akár öt évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.

A rendőrség sajnálatát fejezte ki, hogy Szongjun a nyomozás közepette halt meg, de a nyomozást „az ő beleegyezésével folytatták le” – jelentette a News1 Korea.

A színész ügynöksége, a HODU&U Entertainment közleményben tudatta:

Nincs mód a bánat és a kétségbeesés megfékezésére. Tisztelettel kérjük, hogy tartózkodjanak a spekulációkon alapuló hamis állítások terjesztésétől, hogy utolsó útja ne legyen igazságtalan.

A nyomozás körül nagy volt az érdeklődés, ami jelentős károkat okozott a férfi hírnevének. Kirúgták a No Way Out című krimisorozatból, amelynek forgatása októberben kezdődött.

A kétgyerekes színész több mint két évtizedes színészi karriert futott be.