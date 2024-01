A kukából került elő a Jóbarátok két, talán legérdekesebb epizódjának forgatókönyve

Aukcióra bocsátják a kilencvenes évek végéről származó Jóbarátok-forgatókönyvet, amelyet eredetileg meg akartak semmisíteni, hogy semmiképp se tudódhasson ki a negyedik évad utolsó csattanója – írja a BBC.

Ez az évad Ross és Emily esküvőjével zárul, a csavar azonban – ami megalapozza az ötödik évad első néhány részét is – az, hogy a vőlegény Rachel nevét mondja a fogadalomtételnél.

A főszereplők közül Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox és David Schwimmer forgatott csak Angliában, ahol a negyedik évad utolsó epizódjait felvették, ugyanis Lisa Kudrow első gyermekét várta, és már nem repülhetett.

Január 12-én árverezik el a forgatókönyvet a Hanson Ross aukciósházban, amit Amanda Butler vezet majd.

A forgatókönyv mellett egy a produkció gyártása alatt készült pulóver, és egy teljes Jóbarátok-DVD-szett is a szerencsés licitálóé lehet.

Amanda Butler szerint nem tudni, kié is volt a forgatókönyv, úgyhogy még az is előfordulhat, hogy valamelyik kedvenc szereplője példányát forgathatja majd a jövőbeli tulajdonos. Az árverés vezetője bevallotta: ő maga is hatalmas rajongója a sorozatnak.

Elég szürreális leírva is látni mindazt, ami a képernyőn elénk tárul. Magam is nagy rajongó vagyok, így tudom, az ára a csillagokig emelkedhet, ha igazán nagy lesz érte a küzdelem. A lényeg, hogy egy igazi Jóbarátok-rajongó tulajdonába kerüljön, mert az lenne igazán méltó számára

– fogalmazott.