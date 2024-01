A brunei herceg elvette félig horvát szerelmét, tíz napig tart a menyegző

Múlt vasárnap kezdetét vette az eseménysorozat, tegnap pedig lezajlott a szertartás is, amelyen a brunei szultán leghíresebb gyermeke, Abdul Mateen herceg hivatalosan is egybekelt polgári származású, horvát, keresztény apától született barátnőjével, megnyitva ezzel a királyi frigyek sorát a 2024-es évre. A pár gyermekkorától fogva ismeri egymást egyébként, igazi szerelmi házasságról van szó, ezért is járult hozzá az egyébként szigorú rendeletei okán nemzetközileg sokat kritizált uralkodó a rangon aluli kézfogóhoz.

A kőolaj- és földgázkitermelésnek köszönhetően 30 milliárd dolláros vagyonával a világ leggazdagabb monarchájának tartott, 77 éves Hassanal Bolkiah brunei szultán a múlt év végén jelentette be derült égből villámcsapásként, hogy tizedik gyermeke, egyben negyedik fia, Abdul Mateen herceg megházasodik – és ezzel a kommünikével feltehetőleg rengeteg fiatal lány szívét törte össze szerte a világon, de kivált Ázsiában; a fess és jóképű, 32 évesen is hivatalosan szinglinek tekintett, 2,5 milliós Insta-követővel rendelkező herceg ugyanis a Távol-Keleten igazi hírességnek számít.

A szemfülesek persze az arát kiszúrhatták már tavaly is a herceg nővérének esküvői fotóján, de mivel a lány gyerekkori barátja az 53 éve trónon ülő uralkodó gyermekeinek, így nem jött komolyan számításba ez a végkifejlet – pláne, hogy a brunei szultán családjában nem szokás rangon alul házasodni. Anisha Rosnah Isa Kalebic (vagy más néven Anisha Rosnah Binti Adam) apai ágon ugyanis nem a helyi nemesség soraiból származik, ezt szláv hangzású vezetékneve is rögtön elárulja.

Brunei édesanyja révén azonban nagyon is, mivel nagyapja, Pehin Dato Isa a szultán tanácsadója, de a jelenleg 89 éves politikus pályája alatt volt már belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes is, 2018-tól pedig miniszterelnökséget vezető miniszterként tagja a kormánynak. (A miniszterelnök maga a szultán, tehát a kormány- és az államfő ugyanaz a személy.) A nagyapa az alapítója és első elnöke is volt a nemzeti légitársaságnak, tehát köztiszteletben állósága megkérdőjelezhetetlen a dél-kelet-ázsiai abszolút monarchiában. Főként ennek köszönhető így, hogy az uralkodó belement a frigybe, és az csupán mellékzönge volt, hogy a pár kapcsolata kiállta már az idő próbáját az elmúlt években.

De hogy jön ide a balkáni szál? A nagyapa egyik lánya, Mariam eléggé unortodox módon egy horvát vállalkozóhoz, Adam Kalebichez ment feleségül, aki a Fratini nevű pizzérialáncolatot üzemelteti az ázsiai országban. (Közös fiuk, Danial Deen Isa Kalebic pedig a sült krumplis The Potato Habit gyorsétteremlánc tulajdonosa.) A tegnap óta hercegnéi rangot viselő Anisha édesanyja végül is 19 évnyi házasság után elvált a férjétől, ami szintén kevéssé szokás az iszlám vallású elit köreiben.

Mivel üti el az időt Ázsia egyik leggazdagabb embere?

Bár a trónöröklési sorban jelenleg hatodik helyen álló Abdul Mateen herceg vagyonnyilatkozatot még nem adott ki, azt suttogják róla, hogy akár Ázsia leggazdagabbjai közt is számon lehet tartani. Instagramján egyébként ezt nem nagyon propagálja, főként diplomáciai vagy katonai szolgálat közben készült fotókkal van tele a közösségi médiás csatornája.

A herceg felsőfokú tanulmányait Nagy-Britanniában végezte, a londoni Kings College-ban nemzetközi politikát, míg a szintén londoni SOAS Egyetemen nemzetközi kapcsolatokat és diplomáciát hallgatott, ezután képzése a Sandhursti Királyi Katonai Akadémián folytatódott, amit később egy helikopterpilóta-tanfolyam egészített ki. Végigjárva a ranglétrát jelenleg kapitányi rendfokozattal szolgál a brunei hadsereg kötelékében. Ezzel párhuzamosan a szultanátus diplomáciai feladataiból is kiveszi a részét bel- és külföldön egyaránt az apja kíséretének tagjaként.

A herceg továbbá tehetséges lovaspóló-játékos, többször is játszott már a nemzeti válogatott színeiben regionális megmérettetéseken. A bathi egyetemen végzett, újdonsült felesége is igen tevékeny típus, Anisha hercegnének több vállalkozása is van, Silk Collective nevű divatmárkája mellett az Authentirary nevű turisztikai vállalkozás társtulajdonosa. Miként az uralkodócsalád női tagjaitól, azonban tőle is elvárt lesz új szerepkörében, hogy különböző karitatív eseményeken képviselje majd a koronát.

Mi tart tíz napig egy esküvőn?

A hivatalos esküvő, amely révén a pár férj és feleség lett, tegnap már lezajlott, de a vallási szokásokhoz híven ezen például az ara nem is volt jelen, hiszen csak férfiak vehetnek részt ezen a ceremónián. De ezt megelőzően és ezt követően is számos programot terveztek a fővárosban, Bandar Seri Begawanban.

Szerdán például egy másik szertartás keretében a közeli családtagok áldották meg a párt, akiknek egy erre a célra szolgáló púderrel kenték be a kezét, ami reménység szerint termékenységet és gazdagságot hoz majd a fiataloknak – bár utóbbi már alapból adott ugye. Ez sem együtt történt egyébként, először a herceggel kezdték, majd az egész ceremónia folytatódott a feleségével. A pár az eseményekre külön ruhát ölt, a hercegné eddig három menyasszonyi ruhát is viselt: ezek közt volt csipkedíszítéses európai, a maláj/brunei folklórhoz illeszkedő és az iszlám szabályoknak maximálisan megfelelő, a hajat teljesen takaró fejkendővel.

A vallási rituálékat díszszemlék, ágyúlövések, parádék színesítik, vasárnap pedig az egyik fő eseményt tartják, megelőzve a nagy utcai felvonulást. A díszbankettre várják a külföldi illusztris vendégeket, és mivel a Brunei Szultanátus a Nemzetközösség tagja, így biztos, hogy a brit királyi család is tiszteletét teszi: a legvalószínűbb, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné utaznak Ázsiába.

Tekintve, hogy a Jordán Királyság több területen is stratégiai partnere Bruneinek, és a koronaherceg közelmúltbeli esküvőjén a szultán pont Abdul Mateen herceg kíséretében vett részt Ammanban, így törvényszerű, hogy a Hasemita-ház is küld képviseletet, valószínűleg magát a friss házas trónörökös párt, akiknek ez lesz így az első diplomáciai útjuk együtt. Egy ilyen rangos eseményre persze illene a többi ázsiai országnak, valamint a közel-keleti olajmonarchiáknak is magas rangú képviselőt küldeniük, de ez a hétvége zenéje lesz, ahogy az is, hogy a szultán 2018-as halálbüntetést kilátásba helyező – a hatalmas nemzetközi felháborodás miatt azonban felfüggesztett – melegellenes törvényét követően távol maradnak-e az emberi jogokért markánsan kiálló skandináv és Benelux országok uralkodócsaládjai az esküvőtől, nem kockáztatva meg az utazással egy otthoni sajtóbotrányt.

A szerző luxusszakértő.