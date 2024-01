Nemrég jelent meg Lil Nas X legújabb száma, a J Christ, amihez egy videóklip is dukált. Az énekest már többször is megvádolták azzal, hogy gúnyolódik a keresztények közösségén, viszont ezzel a videóval most ő is belátta, hogy átlépett egy határt. Közösségi oldalán kért bocsánatot.