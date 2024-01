Mennyi pénzt lehet keresni az OnlyFansen, és milyen áron?

A sokszor felfoghatatlan méretű bevételi forrásnál ugyanakkor nem is gondolnak bele a kezdők a levonandó adók nagyságába, a jövőjük kimenetelére, és hogy mennyi munkával is járhat egy ilyen profil fenntartása. Lehetséges lenne, hogy itt is a mesterséges intelligenciáé a jövő? A téma megértésében Princess Kiara Lord felnőttfilmes tartalomgyártó és Ollári Róbert segített nekünk.